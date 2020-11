بسبب استمرار حبس ناشطات.. مشرعة بريطانية تطالب بمقاطعة قمة العشرين في السعودية

دعت هيلينا كينيدي، المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان وعضو مجلس اللوردات، زعماء العالم، إلى مقاطعة قمة افتراضية لمجموعة العشرين في العاصمة الرياض بسبب استمرار حبس الحكومة السعودية لناشطات.

ودعت المحامية الاقتصادات الرائدة في العالم إلى تجنب قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة السعودية هذا العام، ما لم يتم إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المسجونات.

وقالت في بيان بالفيديو صدر أمس الأربعاء "نريد جميعا أن ندعو أولئك الذين سيشاركون في اجتماع مجموعة العشرين للقول إننا لن نشارك في هذا الاجتماع الذي يستضيفه ولي عهد السعودية إلا إذا أطلقتم سراح هؤلاء النساء".

وأضافت كينيدي "يتم اعتقال هؤلاء النساء لأنهن يدافعن عن حقوق المرأة التي ينظر إليها على أنها إهانة لهيكل السلطة في المملكة السعودية".

وستكون الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة من بين الدول التي ستحضر قمة العشرين التي تبدأ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستضيفها الرياض افتراضيا في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

Baroness Helena Kennedy QC report launch on ‘A Stain on World Leaders and the G20 Summit in Saudi Arabia' from IBAHRI on Vimeo

ويعد تمكين المرأة أحد مواضيع القمة، وبحسب كينيدي، فإن التهم الموجهة ضد السجينات تشمل "دعوة الناس وتحريضهم على تغيير النظام السياسي في المملكة، إطلاق حملة على موقع تويتر لطلب دستور جديد، التحدث إلى الصحفيين البريطانيين للحصول على فيلم وثائقي عن السجن في المملكة".

وقالت كينيدي إن من بين هؤلاء النساء أكاديميات ومفكرات وكاتبات وصحفيات، في قضايا المرأة، إحداهن هي لجين الهذلول التي تم اعتقالها، مع نحو 12 ناشطة في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع السعودية الحظر على قيادة النساء للسيارات.

وكان لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة قد دعت إلى إطلاق الهذلول بشكل "فوري" في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن تدهور صحة الناشطة كان "مقلقا للغاية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت، الاثنين، مجموعة العشرين بالضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية، وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل القمة المفترضة.