جدل بشأن إطلاق سراحهن.. دعوة للسماح لمراقبين دوليين بزيارة ناشطات معتقلات بالسعودية

دعا تقرير بريطاني إلى السماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة الناشطات السياسيات المعتقلات بالسعودية دون شروط، في حين قالت الرياض إنها تعتزم إطلاق سراحهن قبل عقد قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وهو ما أثار سخرية وجدلا على مواقع التواصل.

ودعا التقرير -الذي نشرته هيلينا كينيدي المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان عضو مجلس اللوردات البريطاني- كذلك إلى حث السعودية على الانخراط في البروتوكولات والمعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب والقضاء على التمييز ضد المرأة وإعطائها حقوقها المدنية والسياسية.

ودعت كينيدي للتركيز على قضية الناشطات الآن "لأنهم (أي السعوديين) يستضيفون قمة مجموعة العشرين في الـ22 من الشهر الجاري، وعلينا أن نطالب بالإفراج عن المعتقلات وندعو كل من يعتزمون المشاركة في القمة من الحكومات التي تزعم أنها تهتم بحقوق الإنسان إلى مقاطعتها حتى يطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، لأن حضورهم سيكون أمرا خاطئا".

وفي الأثناء، قال السفير السعودي في لندن خالد بن بندر إن بلاده تعتزم إصدار عفو عن الناشطات السعوديات المعتقلات قبل عقد قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وأكد بن بندر لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية أن المحاكم السعودية وجدت أن الناشطات مذنبات بتهم أكثر من الدفاع عن الحق في القيادة.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن نقاشا جرى في وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان استمرار اعتقال الناشطات يسبب للسعودية ضررا سياسيا كبيرا، وأن الاعتقال لم يعد يستحق العناء.

وكانت السلطات السعودية أفرجت قبل أكثر من عام عن 3 ناشطات في مجال حقوق النساء من أصل 11 اعتقلن في عام 2018، وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.

وقد تفاعل نشطاء سعوديون مع إعلان المملكة العربية السعودية عن دراستها قرار إطلاق سراح ناشطات سعوديات قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية، وعلق المغردون بأن "هذه بركات بايدن"، في إشارة إلى انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقالت، لينا -وهي شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول- إن استمرار اعتقال ناشطات سعوديات هو "قضية سياسية وليست قضائية، وهذا يوضح عدم استقلالية القضاء في المملكة"، جاء ذلك في تعليقها على مقابلة للسفير السعودي لدى بريطانيا، خالد بن بندر.

وعلّق رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يحيى الحديد، "طالبنا السعودية سابقًا أن تبادر للإصلاح من تلقاء نفسها قبل أن ترغم على ترميم الأخطاء التي لا تحصى".

وأضاف أن "المبادرة إلى تصحيح الأخطاء أفضل من المكابرة، الآن ستجبر السعودية على إيقاف الحرب على اليمن وعلى تحسين ملفها الحقوقي من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي".

وأعاد الناشط السعودي، عمر بن عبد العزيز، نشر فيديو له من بث مباشر قام به قبل أيام، يتحدث فيه عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيقوم بإخراج بعض المعتقلين من السجون رغما عنه.

Pls take 2 min of your time to read this thread :

The Saudi ambassador to the UK has made the suggestion that Loujain& other women activists could be released from jail as an act of royal “clemency” to help the kingdom’s international reputation ahead of the #G20 summit. 1/..

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 10, 2020