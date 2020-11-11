جدل بشأن إطلاق سراحهن.. دعوة للسماح لمراقبين دوليين بزيارة ناشطات معتقلات بالسعودية

دعا تقرير بريطاني إلى السماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة الناشطات السياسيات المعتقلات بالسعودية دون شروط، في حين قالت الرياض إنها تعتزم إطلاق سراحهن قبل عقد قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وهو ما أثار سخرية وجدلا على مواقع التواصل.

ودعا التقرير -الذي نشرته هيلينا كينيدي المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان عضو مجلس اللوردات البريطاني- كذلك إلى حث السعودية على الانخراط في البروتوكولات والمعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب والقضاء على التمييز ضد المرأة وإعطائها حقوقها المدنية والسياسية.

ودعت كينيدي للتركيز على قضية الناشطات الآن "لأنهم (أي السعوديين) يستضيفون قمة مجموعة العشرين في الـ22 من الشهر الجاري، وعلينا أن نطالب بالإفراج عن المعتقلات وندعو كل من يعتزمون المشاركة في القمة من الحكومات التي تزعم أنها تهتم بحقوق الإنسان إلى مقاطعتها حتى يطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، لأن حضورهم سيكون أمرا خاطئا".

1-هل هذه نية جدية؟ أم أنه ضمن وعود السلطة المتكررة الغير صادقة؟

2-الإفراج عنهن ليس عفو، فلسن مذنبات، ودفاعهن عن حقوق الإنسان عمل وطني نبيل، وقمعهن وتعذيبهن وسجنهن خيانة وطنية من السلطة!

3-الأمر ليس بيد الخارجية كما ذكر السفير، بل لدى #مبس الذي اتهمهن بالخيانة دون أن يحضر أي دليل. https://t.co/h3Z7ReLGFr — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) November 10, 2020

وفي الأثناء، قال السفير السعودي في لندن خالد بن بندر إن بلاده تعتزم إصدار عفو عن الناشطات السعوديات المعتقلات قبل عقد قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وأكد بن بندر لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية أن المحاكم السعودية وجدت أن الناشطات مذنبات بتهم أكثر من الدفاع عن الحق في القيادة.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن نقاشا جرى في وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان استمرار اعتقال الناشطات يسبب للسعودية ضررا سياسيا كبيرا، وأن الاعتقال لم يعد يستحق العناء.

وكانت السلطات السعودية أفرجت قبل أكثر من عام عن 3 ناشطات في مجال حقوق النساء من أصل 11 اعتقلن في عام 2018، وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.

قمة العشرين ليست السبب، بل وصول بايدن وهاريس للحكم. pic.twitter.com/AjCH17cb0p https://t.co/cRhGUw6wau — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 10, 2020

تفاعل

وقد تفاعل نشطاء سعوديون مع إعلان المملكة العربية السعودية عن دراستها قرار إطلاق سراح ناشطات سعوديات قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية، وعلق المغردون بأن "هذه بركات بايدن"، في إشارة إلى انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقالت، لينا -وهي شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول- إن استمرار اعتقال ناشطات سعوديات هو "قضية سياسية وليست قضائية، وهذا يوضح عدم استقلالية القضاء في المملكة"، جاء ذلك في تعليقها على مقابلة للسفير السعودي لدى بريطانيا، خالد بن بندر.

المبادرة إلى تصحيح الأخطاء أفضل من المكابرة، طالبنا السعودية سابقا أن تبادر للإصلاح من تلقاء نفسها قبل أن ترغم على ترميم الأخطاء التي لا تحصى. أما الآن فستجبر على إيقاف الحرب على اليمن وعلى تحسين ملفها الحقوقي من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي. https://t.co/VjneuaBLJH — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) November 10, 2020

وعلّق رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يحيى الحديد، "طالبنا السعودية سابقًا أن تبادر للإصلاح من تلقاء نفسها قبل أن ترغم على ترميم الأخطاء التي لا تحصى".

وأضاف أن "المبادرة إلى تصحيح الأخطاء أفضل من المكابرة، الآن ستجبر السعودية على إيقاف الحرب على اليمن وعلى تحسين ملفها الحقوقي من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي".

وأعاد الناشط السعودي، عمر بن عبد العزيز، نشر فيديو له من بث مباشر قام به قبل أيام، يتحدث فيه عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيقوم بإخراج بعض المعتقلين من السجون رغما عنه.

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The Saudi ambassador to the UK has made the suggestion that Loujain& other women activists could be released from jail as an act of royal “clemency” to help the kingdom’s international reputation ahead of the #G20 summit. 1/.. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 10, 2020

ورأى مغردون أن هدف هذه الخطوة من قبل السلطات السعودية تخفيف الصدام مع إدارة بايدن، التي تنتهج سياسة مختلفة عن سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجاه المملكة.

من جانب آخر، تساءل سعوديون عن حال العلماء والدعاة الذين زج بهم النظام السعودي في السجون، وعلقوا: "ماذا عن المدافعين عن تعاليم الإسلام؟".

وشكك المعارض السياسي، الناشط الحقوقي السعودي، يحيى العسيري، في صدق الحكومة السعودية متسائلا عن جدية نواياها في ذلك، أم أن تلك الخطوة تأتي -كما قال- "ضمن وعود السلطة المتكررة غير الصادقة؟".