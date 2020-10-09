شنق 15 مصريا قبل أيام.. تنفيذ 77 حكم إعدام خلال 5 سنوات

نفذت السلطات المصرية قبل أيام أحكام الإعدام شنقا بحق 15 رافضا للنظام الحاكم، ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات، خلال 5 سنوات، إلى 77 في قضايا تردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية.

وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.

هذا العدد من الإعدامات رصدته وكالة الأناضول من بيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، تطرقت لفترتي رئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ففي العام الثاني من رئاسته وتحديدا في 2015، تم تنفيذ أول حكم إعدام بحق معارض في عهده.

وأعلنت فضائيات معارضة للنظام خارج مصر ومنظمات حقوقية ومعارضون يومي السبت والأحد الماضيين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 15 معارضا في 3 قضايا متعلقة باتهامات بالإرهاب والقتل، نفى المدانون صحتها.

وللمرة الثانية يتم شنق 15 مدانا في عهد السيسي، ففي نهاية 2017، تم تنفيذ حكم مماثل في قضية إرهاب بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وجاءت الإعدامات الأخيرة قبل أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب الرصد، فإن من أبرز المنفذ بحقهم حكم الإعدام منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، و3 مسلحين متشددين هم: عادل حبارة (مصري) وهشام العشماوي (مصري) وعبد الرحيم المسماري (ليبي)، ويجمع بينهم جميعا رفضهم للنظام الحاكم في مصر.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وعادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيون، وإنها تلتزم بالقانون والدستور، وإن قضاءها مستقل ونزيه.

وأعلن السيسي، في 3 يوليو/ تموز 2013 حين كان وزيرا للدفاع، الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد مرسي والمنتمي لجماعة الإخوان، بعد عام واحد من رئاسته، في خطوة انقسم المصريون بشأنها بين رافض ومؤيد.

هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، أعدم عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقررت السلطات حظر جماعة الإخوان، وظهرت مئات القضايا والأحكام على خلفية أسباب أبرزها احتجاجات خفتت لدرجة كبيرة بعد توهج دام لسنوات منذ الإطاحة بمرسي، الذي كان أول رئيس لمصر بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.

وجاءت الإعدامات بحق 77 رافضا للنظام نفوا التهم الموجهة إليهم، وفق الإحصاء والرصد لبيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، كالتالي:

أولا: 32 حالة في 2020

3 و4 أكتوبر/ تشرين الأول: 15 في 3 قضايا

إعدام 15 معارضا، أدينوا في 3 قضايا هي: مكتبة الإسكندرية، وقسم شرطة كرداسة، وأجناد مصر، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل، وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة الإطاحة بمرسي.

28 يوليو/ تموز: 7 في قضية ضابط الإسماعيلية

إعدام 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه خلال وجوده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

27 يونيو/ حزيران: إعدام ليبي في قضية الواحات

إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري (تم توقيفه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بحادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

4 مارس/ آذار: إعدام عشماوي

إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

25 فبرابر/ شباط: 8 في قضية الكنائس

إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، مما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.

ثانيا: 18 حالة في 2019

5 ديسمبر/ كانون الأول: 3 في قضيتي السفارة والكنيسة

إعدام 3 مدانين في قضيتي سفارة النيجر وكنيسة حلوان، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

20 فبراير/ شباط : 9 في قضية النائب العام

إعدام 9 شباب، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس، طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة.

وأدين 9، رغم نفيهم المتكرر، بالتورط في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015، ولم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

13 فبراير/ شباط: 3 في قضية اللواء نبيل فراج

إعدام 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، منها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر/أيلول 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

7 فبراير/ شباط : 3 في قضية نجل المستشار

إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة (شمال) في سبتمبر/أيلول 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

السيسي أعلن في 3 يوليو/تموز 2013 حين كان وزيرا للدفاع، الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد مرسي (وكالة الأناضول)

ثالثا: 4 حالات في 2018

في 2 يناير/كانون الثاني 2018 تم إعدام 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث ستاد كفر الشيخ (شمال) عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية)، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

رابعا: 15 حالة في 2017

في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017 جرى إعدام 15 مدانا في قضية إرهاب وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية.

خامسا: حالة إعدام في 2016

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 تم إعدام القيادي المتشدد، عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

سادسا: 7 حالات في 2015

17 مايو/أيار: 6 في قضية عرب شركس

إعدام 6 مدانين في قضية معروفة باسم عرب شركس، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس/آذار 2015.

ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، ومنها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس (تنشط بسيناء، وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي)، وتنفيذ هجمات مسلحة ضد حافلات جنود، وقتل عدد منهم.

7 مارس/آذار: إعدام مدان في قضية بناية الإسكندرية

نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي -مرتبط بوقائع عنف- بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام، واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية أنها مُسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة، أي مساس بالقضاء المصري.

وتقول القاهرة إن القضاء، بشقيه المدني والعسكري، مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

ورفضت السلطات المصرية، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانوني.