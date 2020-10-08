تقرير إسرائيلي يكشف مؤشرات التمييز الصحي بين فلسطينيي 48 واليهود

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على تردي الأوضاع الصحية في القطاع العربي بإسرائيل مقارنة باليهود، وفق تقرير جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" غير الحكومية.

وتحدث التقرير -الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت ويعتمد على معطيات رسمية لوزارة الصحة- عن "فجوات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل واليهود، حتى ما قبل أزمة كورونا".

وكمثال على هذا التمييز، أوضح التقرير أن معدل وفيات الأطفال بين العرب وصل إلى 5.4 لكل ألف طفل مقارنة بـ2.4 لدى الأطفال اليهود.

وبلغت نسبة الوفيات العامة لكل ألف نسمة في القطاع العربي 7.1 بين الرجال و4.9 بين النساء، مقارنة بـ5.5 بين الرجال و3.9 بين النساء في المجتمع اليهودي، وفق التقرير.

ووصل متوسط عمر الفرد في القطاع العربي عام 2018 إلى 79.5 عاما مقارنة بـ83.1 بين السكان اليهود.

كما ألقى التقرير الضوء على الفجوات بين اليهود والعرب في عدد من المؤشرات الصحية، إذ بلغ معدل الإصابة بداء السكري بين الرجال في القطاع العربي 14%، و14.5 بين النساء، مقابل 8.5% بين الرجال و6.8 بين النساء في المجتمع اليهودي.

وبلغت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالسكري بين العرب 32% مقابل 14% بين اليهود، بالإضافة إلى أن معدلات السمنة بين السكان العرب 54% مقارنة بـ46% بين السكان اليهود.

وبلغ عدد المواطنين العرب (من مسلمين ومسيحيين) في إسرائيل مليونا و930 ألفا يشكلون 21% من السكان، بحسب آخر إحصاء رسمي.

وينحدر العرب في إسرائيل من نسل نحو 154 ألف شخص لم يغادروا أراضيهم إبان نكبة فلسطين عام 1948.