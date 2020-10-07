احتجاجا على استمرار اعتقاله.. زوجة الأسير ماهر الأخرس تعلن إضرابا عن الطعام

أعلنت زوجة الأسير ماهر الأخرس إضرابها عن الطعام واعتصامها في مستشفى كابلان إلى جانب زوجها المضرب عن الطعام لليوم الـ 73 على التوالي، في ظرف صحي حرج.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير الأخرس (49 عاما) من جنين، يواجه أوضاعا صحية غاية في الخطورة تتفاقم مع مرور الوقت، خاصة أنه وبجانب معركة الإضراب عن الطعام، فإنه يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت -نهاية الأسبوع الماضي- طلبا جديدا بالإفراج عنه من اعتقاله الإداري الذي يقبع فيه.

وحمّل نادي الأسير مجددا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، مطالبا جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

ويؤكد نادي الأسير أنه في الوقت الذي يواجه العالم استمرار انتشار فيروس "كوفيد-19" المُستجد، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري كحال الأسير الأخرس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الأخرس في يوليو/تموز الماضي، ونقلته إلى عدة سجون كان آخرها سجن "عيادة الرملة"، قبل أن يتم نقله في بداية سبتمبر/أيلول المنصرم إلى مستشفى "كابلان".

يذكر أن ماهر الأخرس أسير سابق قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 4 أعوام بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وله 6 أبناء.