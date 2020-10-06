شكاوى جنائية بألمانيا ضد استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

قدّمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

ويهدف المشتكون إلى المضي قدما في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المرتبطين بهذه الهجمات.

ووفق بيان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقد تضمنت الشكاوى أكثر التحقيقات تفصيلا في هجمات غاز السارين التي استهدفت الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة إدلب في أبريل/نيسان 2017.

ويقول المشتكون إن نتائج التحقيقات الجديدة تشمل أدلة جديدة وخيوطا تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ تلك الهجمات.

ووفق البيان، فإن المنظمات المشاركة هي "مبادرة العدالة"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري".

وكانت تلك الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري على مواطنيه، قد قتلت أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال.