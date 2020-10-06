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حريات|السعودية

بعد 3 سنوات سجنا.. الحبس 15 عاما للاقتصادي السعودي عصام الزامل

عصام الزامل صنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية (مواقع التواصل)
عصام الزامل صنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية (مواقع التواصل)
6/10/2020

كشف تجمع حقوقي سعودي مساء الاثنين عن حكم بالسجن 15 عاما على الاقتصادي البارز عصام الزامل أصدرته محكمة بالرياض، وقال إنه كان يستحق التكريم بدل السجن ظلما.

وقال حساب "معتقلي الرأي" -المعني بحقوق الموقوفين بالمملكة- عبر تويتر "الاقتصادي عصام الزامل تم الحُكم عليه (من محكمة الجزائية المتخصصة) ظلمًا بالسجن 15 سنة، بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي".

وأضاف "الزامل كان يستحق منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ عام 2017، والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده. وشدد الحساب على رفض التجمع الحقوقي هذا الحُكم، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وأوضح أن الزامل كان "محللا اقتصاديا ورائد أعمال، وصنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية، ومؤسس شركة رائدة في تكنولوجيا المعلومات".

ولم يصدر إعلان سعودي رسمي بشأن الحكم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية في المملكة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم الإرهاب والتآمر على الدولة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : وكالة الأناضول

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