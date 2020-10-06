بعد 3 سنوات سجنا.. الحبس 15 عاما للاقتصادي السعودي عصام الزامل

كشف تجمع حقوقي سعودي مساء الاثنين عن حكم بالسجن 15 عاما على الاقتصادي البارز عصام الزامل أصدرته محكمة بالرياض، وقال إنه كان يستحق التكريم بدل السجن ظلما.

وقال حساب "معتقلي الرأي" -المعني بحقوق الموقوفين بالمملكة- عبر تويتر "الاقتصادي عصام الزامل تم الحُكم عليه (من محكمة الجزائية المتخصصة) ظلمًا بالسجن 15 سنة، بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي".

تنَقلَ المهندس #عصام_الزامل بين هذه المحطات الإبداعية التي أهلته أن يكون مثالاً للشباب المبدع في بلدنا، لكن السجان كافأه بالسجن 15 سنة خلف القضبان. pic.twitter.com/qk60gtK5fM — وطنيون معتقلون (@mtqlon) October 5, 2020

وأضاف "الزامل كان يستحق منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ عام 2017، والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده. وشدد الحساب على رفض التجمع الحقوقي هذا الحُكم، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

#عصام_الزامل كان يستحق منصب وزاري في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ سنة 2017 والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده.

نؤكد رفضنا التام لهذا الحُكم ونطالب بالإفراج الفوري عنه. pic.twitter.com/7zwXMy2P1T — معتقلي الرأي (@m3takl) October 5, 2020

وأوضح أن الزامل كان "محللا اقتصاديا ورائد أعمال، وصنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية، ومؤسس شركة رائدة في تكنولوجيا المعلومات".

ولم يصدر إعلان سعودي رسمي بشأن الحكم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية في المملكة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم الإرهاب والتآمر على الدولة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.