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حريات|مصر

القاهرة تعدم 15 معتقلا سياسيا.. وجماعة الإخوان تدين ذلك وتعتبره "رسالة إرهاب"

أحكام الإعدام تصدر بوتيرة متسارعة من المحاكم المصرية وسط إدانات مستمرة من المنظمات الحقوقية (الجزيرة)
أحكام الإعدام تصدر بوتيرة متسارعة من المحاكم المصرية وسط إدانات مستمرة من المنظمات الحقوقية (الجزيرة)
4/10/2020

أعلنت منصة "نحن نسجل" الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا يوم أمس، وهو ما وصفته جماعة الإخوان المسلمين بأنه "رسالة إرهاب للشباب".

وقالت المنصة إن 13 ممن أعدموا ينتمون لقضية "أجناد مصر واحد"، وإن الاثنين الآخرين ينتميان للقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية.

ودعت المنصة أهالي المعتقلين للتوجه إلى مشرحة "زينهم" لتسلم جثث ذويهم.

وكانت مصادر قد أكدت أمس إعدام السلطات المصرية اثنين فقط ممن اعتقلوا على خلفية أحداث فض اعتصام الإسكندرية في أغسطس/آب 2013.

وقد أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين المعارضين المنتميين لها، معتبرة ذلك "رسالة إرهاب للشباب".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت مصادر حقوقية تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق المعارضين ياسر الأباصيري (49 عاما) وياسر شكر (45 عاما).

واعتبر المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي أن تنفيذ الإعدامات في هذا التوقيت الذي تخرج فيه مظاهرات ضد النظام المصري، هو رسالة إرهاب للشباب، واصفا حكم الإدانة بأنه "مسيّس".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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