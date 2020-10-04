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حريات|إمارات عربية متحدة

اتهام الإمارات بتعريض العمال المهاجرين لممارسات عنصرية وتمييزية

منظمات دولية عديدة اتهمت الإمارات بانتهاك حقوق العمال الأجانب العاملين لديها (رويترز)
منظمات دولية عديدة اتهمت الإمارات بانتهاك حقوق العمال الأجانب العاملين لديها (رويترز)
4/10/2020

اتهمت مؤسستان حقوقيتان الإمارات العربية المتحدة بتعريض العمال المهاجرين لـ"ممارسات عنصرية وتمييزية منذ سنوات"، مشيرتين إلى تصاعد تلك الممارسات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الحالي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق" خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، إلى أن العمال المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات، إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائما ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد.

وأبرز البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي رواني ماتين، قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في مارس/آذار الماضي السماح للشركات بتعديل عقود العمال الوافدين، أو إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم بشكل دائم أو مؤقت، بما يتيح لأرباب العمل تقليص عدد العمال الوافدين أو خفض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة والأجور الثابتة والمرتفعة.

ولفت البيان إلى أن العمال الوافدين لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل.

وحث البيان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات الإماراتية لوقف إجراءاتها التمييزية ضد العمال الوافدين، وإجراء إصلاحات جادة لتوفير الحماية لهم خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا، وإنهاء استغلالهم من أرباب العمل.

المصدر : الجزيرة

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