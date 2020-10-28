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حريات|قطر

قطر تكشف حقيقة ما حدث بمطار حمد: أنقذنا حياة طفلة وهدفنا كان منع فرار الجناة

البيان أعرب عن أسفه إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما وقعا أثناء مباشرة الإجراءات (الجزيرة)
البيان أعرب عن أسفه إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما وقعا أثناء مباشرة الإجراءات (الجزيرة)
28/10/2020

أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، في بيان له اليوم، أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة "مع بعض المسافرين" الموجودين، وقت كشف حادثة العثور على طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مطار حمد الدولي، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.

وأعرب البيان عن أسفه إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما وقعا أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وأوضح البيان أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها في الدوحة، وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي، والتي تم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة في هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها.

وقد استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فورا، في بحث واسع في المطار للتعرف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة.

وقال البيان إن الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجه بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وأضاف أنه سيتم مشاركة نتائج التحقيق مع الشركاء، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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