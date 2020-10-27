يحدث في مصر.. تغريدة تحبس مهندسا شهيرا وتضعه على قوائم الإرهاب

قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المعارض ممدوح حمزة، لمدة 6 أشهر، مع إدراجه على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب تغريدة كتبها قبل 3 سنوات.

وصدر الحكم في غياب حمزة الذي يبدو أنه غادر البلاد تحت وطأة هجوم حاد تعرض له الفترة الأخيرة من جانب إعلام السلطة، ويقول مقربون منه إنه في رحلة علاج بالخارج. علما بأنه كان من مؤيدي الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) قبل أن يتحول إلى المعارضة لكثير من سياساته ومواقفه.

كما كان حمزة، وهو مهندس استشاري شهير، من الوجوه البارزة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة، ثم أصبح معارضا لخلفه الرئيس الراحل محمد مرسي، وداعما للانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي عام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع وأسفر عن تعطيل الدستور وعزل مرسي بعد عام واحد في السلطة.

وأدانت المحكمة حمزة بـ "التحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة".

وتعود قصة التغريدة -التي تمت ملاحقة حمزة بشأنها- إلى 16 يوليو/تموز 2017، حيث دعا -عبر موقع تويتر- أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة غربي العاصمة، إلى التمسك بحقوقهم ورفض حملة السلطة الرامية لهدم منازلهم، وسط أنباء عن رغبتها في بيع الجزيرة لشركة إماراتية.

وقد انتقد حقوقيون ومعارضون الحكم على حمزة، والذي صدر عن القاضي محمد شيرين فهمي الذي يعد واحدا من مجموعة صغيرة من القضاة الذين يتولون نظر ما يطلق عليه النظام "قضايا الإرهاب" والتي تتعلق غالبا بالمعارضة خصوصا من التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، في البداية، قبل أن تتسع الدائرة لتشمل كل من يعارض السيسي حتى لو من داخل معسكر مؤيديه.

المهندس ممدوح حمزة الحكم : 6 أشهر حبس.

مصر دولة خالية من العدالة — Gamal Eid (@gamaleid) October 26, 2020

يستحق ممدوح حمزة أن يكافا على ما قدمه للوطن من خدمات لا أن يحكم عليه بالسجن مع الشغل. إذا كان الخبر صحيحا، وارجو الا يكون كذلك، فنحن نعيش حقا في زمن اغبر انقلبت فيه كل الموازين — Hassan Nafaa (@hassanafaa) October 26, 2020

متضامن مع الدكتور مهندس #ممدوح_حمزة ، هذا الرجل أكثر وطنية ونزاهة وشرفا وإخلاصا ممن يحاكمونه — جمال سلطان (@GamalSultan1) October 26, 2020

من جهة أخرى، سخر نشطاء من حيثيات الحكم التي حاول القاضي كتابتها بشكل بلاغي، فأثارت السخرية سواء من حيث اللغة أو من جانب من رآها مبالغة لأنها تبدو كحيثيات حكم بالإعدام لا بالسجن 6 أشهر.

وجاء في الحيثيات "لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت في سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبشقائق لدهور، لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وأن تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبأن تجعلك أيضا من متسولى العطف والحنان والرعاية".

وكانت 7 منظمات حقوقية أدانت قبل أيام محاكمة حمزة، ووصفت التهم الموجهة له بأنها فضفاضة وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة، وتستند لقانون "مكافحة الإرهاب" المعيب وقانون الطوارئ، وذلك عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن ناشطون وسم "ممدوح حمزة مش إرهابى" تضامنا معه، رافضين ما وصفوه بالقضاء المسيس، ودوّن العديد من النشطاء على صفحته الشخصية معبرين عن دعمهم له.

#ممدوح_حمزة يُعَاقب على تغريدة يحث فيها أهالي #جزيرة_الوراق أن يتمسكوا بحقوقهم، ولا يخضعوا لمن يبيع الأرض، بستة شهور سجن. #سلطوية اطلقت جهازها القمعي للفتك بمعارضيها حتى ولو على تغريدة! انها علامات ضعف و ليس قوة https://t.co/S5heKJhAYk — Osama Alasmy (@AlasmyOsama) October 26, 2020

متضامن مع دكتور ممدوح حمزة هو وكل سجناء الرأي في مصر الحرية للجميع ممدوح حمزه مش أرهابي ممدوح حمزة سجين رأي زي زي أكثر من ستين ألف معتقل الحرية ليهم ولينا بإذن الله 🙏 — احمد طارق (@499_medo) October 26, 2020

السيسى لم ينسى لممدوح حمزة وقفتة المساندة لثورة يناير بالتحرير فالموضوع ليس تغريدة ولكنه انتقام من قامة هندسية وعلمية كبيرة #ممدوح_حمزة — ياسر (@yasser_nena1) October 26, 2020

إذا كانت تدوينة د. #ممدوح_حمزة على تويتر تصنف إرهابا، فما بالكم بملك التسريبات #عبد_الرحيم_علي الذي سب مصر وادعى انه فوق القانون وفوق طائلة رئيس الجمهورية نفسه؟! ده يصنف إيه؟ وطنية!!

إذا كنا هنحاسب الناس على الرأي والكلام يبقى الكل يتحاسب. — Wafaa Sabry (@Wafaa_M_Sabry) October 26, 2020