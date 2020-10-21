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حريات|إمارات عربية متحدة

مركز أميركي يدين عزم الإمارات ترحيل معتقلين سابقين بغوانتانامو إلى اليمن

المركز اتهم الإمارات باعتقال اليمنيين في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية (رويترز)
المركز اتهم الإمارات باعتقال اليمنيين في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية (رويترز)
21/10/2020

عبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من عزم الإمارات ترحيل 18 معتقلا يمنيا من المعتقلين السابقين بغوانتانامو إلى اليمن، وهو ما يشكل مصدر "تهديد حقيقيا لحياتهم".

وأدان المركز في بيان له استمرار اعتقال الحكومة الإماراتية لمعتقلي غوانتنامو السابقين في ظروف تعسفية وتعريضهم لمعاملة قاسية، وفق تعبيره.

وقال إن الإمارات قامت بفرض ظروف اعتقال مشددة عليهم ووضعهم في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية بحسب إفادة المعتقل الأفغاني المفرج عنه حمد الله تره خيل الذي توفي بعد خروجه من معتقل إماراتي بوقت قصير وعودته إلى بلده أفغانستان.

ووصف ما قامت به الإمارات بحق العائدين من غوانتانامو بأنه انتهاك صارخ لحقوقهم وللمعاهدات والمواثيق الدولية.

ودعا المركز حكومة أبو ظبي إلى وقف ترحيل المعتقلين إلى اليمن لوجود مخاطر تهدد حياتهم، والعودة إلى تنفيذ تعهداتها بالسماح لهم بالإقامة في أراضيها، بعد إعادة تأهيلهم بانتظار توطينهم في بلد آخر.

كما دعا البيان الحكومة الأميركية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معتقلي غوانتانامو، والحرص على إعادة توطينهم في بلدان تحترم حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة

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