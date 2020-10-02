غوتيريش: وباء كورونا يؤكد استمرار حرمان المرأة من حقوقها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إن وباء فيروس كورونا أكد "استمرار حرمان المرأة من حقوقها".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الـ4 المعني بالمرأة، الذي وضع جدول أعمال لحقوق المرأة، قال غوتيريش إن العالم لم يحقق "رؤيته الطموحة".

وأضاف غوتيريش أن واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف في حياتها، و12 مليون فتاة دون سن 18 عاما يتزوجن كل عام، والنساء لا يتمتعن إلا بنسبة 75% من الحقوق القانونية للرجال في جميع أنحاء العالم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "في بعض أجزاء العالم يمكن تشبيه مستويات قتل الإناث بمنطقة حرب".

وقال غوتيريش إن النساء يتحملن وطأة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث إن النساء العاملات في الأعمال التجارية غير الرسمية أول من يفقدن عملهن، و"يعانين من جائحة خفية من العنف القائم على نوع الجنس".

وقال "ما لم نتصرف الآن، يمكن لكوفيد-19 أن يقضي على جيل من التقدم الهش نحو المساواة بين الجنسين، فالأمر يبدأ بالتمثيل المتساوي للمرأة في المناصب القيادية، وفي الحكومات، ومجالس الإدارة، وفي مفاوضات المناخ، وعلى طاولة السلام".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أحيا أيضا ذكرى مؤتمر عام 1995 الذي عقد في بكين؛ إنه يتعين على البلدان "جعل المساواة بين الجنسين معيارا اجتماعيا وحتمية أخلاقية يلتزم بها الجميع".