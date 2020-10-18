اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية

أفاد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين للجزيرة باكتشاف فرق البحث التابعة لها 5 مقابر جماعية جديدة في مشروع الربط في مدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، ويجري انتشال جثث مجهولة منها.

كما أفادت الهيئة بأنها انتشلت منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي 102 من قبور جماعية عُثر عليها في ترهونة ومنطقة جنوب طرابلس. وذكرت أن 74 جثة منها عُثِر عليها في 11 قبرا جماعيا في ترهونة.

وعُثر على 28 جثة في مناطق جنوب طرابلس حيث دارت -لأكثر من عام- مواجهات بين قوات الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت 307 بلاغات عن مفقودين إبان الحرب.