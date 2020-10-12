وسط انتقادات واسعة.. محكمة إماراتية تحكم بسجن معارض أردني 10 سنوات

أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجن المعارض الأردني أحمد العتوم 10 أعوم، إثر منشورات على موقع "فيسبوك" (Facebook) انتقد فيها الأردن، وقد أثار الحكم انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل العتوم في مايو/أيار الماضي إثر منشورات انتقد فيها الأوضاع في الأردن.

واعتبر الناشط الحقوقي فادي القاضي أن هذه "محاكمات هزلية.. ولا يفهم ولا يستوعب القانون المعاصر، الذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية، مفهوم (الإساءة لدولة شقيقة)، والمحزن أن وطن العتوم ذاته (الأردن) يُحاكم بذات التهمة المعيبة".

المواطن الاردني أحمد العتوم مواليد ١٩٧٥ وتم اختطافه في تاريخ ١٥ مايو أمام أبنائه الصغار من قبل موظفي جهاز الامن وتم اخفائه قسريا لأربعة أشهر وقفة لشقيقات أحمد الشهر الماضي يطالبن بالإفصاح عن مكان اعتقاله والسماح لمحاميه بالتواصل معه pic.twitter.com/LtcVhUYmYo — حمد الشامسي (@ALshamsi789) October 10, 2020

وأوضح الناشط السياسي ياسر العوران أن "المعتقل في الإمارات انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده وأكل الأخضر واليابس.. وهاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد.. وهاجم الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد"، وفق تعبيره.

#اطلقوا_سراح_احمد_العتوم المعتقل في الامارات

فهو انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده واكل الاخضر واليابس

انه هاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد

انه هاجم الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد pic.twitter.com/NcnyCfYrd0 — ياسر العوران yaser aloran (@yaloran) October 10, 2020

ومن بين التهم الموجهة إليه أيضا نشر معلومات "من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام"، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

هذه المعاملة من طرف دولة الامارات اتجاه هذا المواطن الأردني ،راجعة بالأساس إلى عدم احترام الحكومات العربية لمواطنيها ،والا لم تكن لتتجرا على هذا الفعل،تخيل للحظة أن هذا الأردني هو مواطن اوروبي فرنسي امريكي شتم إسرائيل وهو مقيم بدبي،هل يا ترى كنا لنراه في السجون الاماراتية؟ https://t.co/BUByT4TaHX — Hanan_G (@Hanag07198974) October 10, 2020

ورثى بعض المدونين حال الأردنيين، وهم يعتقلون في بلادهم -كما قالوا- بحجة إساءتهم لبدان أجنبية، وفي بلدان أجنبية بحجة إساءتهم لبدهم، بينما لم تسجن دولة قط مواطنا لها بحجة الإساءة للأردن.

الاردن تسجن الاردنيين الذين يسيئون لدولة شقيقة، والدول الشقيقة تسجن الاردنيين الذين يسيئون للاردن، ولم نسمع عن اي دولة شقيقة سجنت احد مواطنيها بتهمة الاساءة للاردن🤔 — منى Ⓜ️ (@5wa6er219) October 8, 2020

وانتقد كثير من النشطاء على مواقع التواصل الإمارات؛ بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والاعتقالات التي تمارسها بحق مواطنيها والمقيمين على أرضها.

أصبحت #الإمارات بقوانينهاالتعسفية في مجال حقوق الإنسان..والاعتقالات التي تمارسها في حق مواطنيها والمقيمين على أرضها،لمجرد #التعبير_عن_الرأي دولةتشوه سمعتهابنفسهاوتفقدمحبةالشعوب العربيةالتي أصبحت ناقمةعلى سياستهافخسرت شعبيتهابين الجمهورالعربي!

فمن المستفيد؟!#الحرية_لمعتقلي_الرأي https://t.co/p1Imc2MrJu — Awatif (@0_UmSalman_0) October 10, 2020

ورأى البعض أن الإمارات بسلوكها ذاك أضحت خطرا على الإنسانية، ودعوا أن يخلصهم الله منها.

هاي البلد خطر على الانسانية.ما إلها غير حل من عند ربنا يخلصنا منها ارضا وحكومة وشعبا.

حلها من عندك يارب https://t.co/WXYmeMiAGZ — MAS (@MAbushaireh) October 8, 2020

وتعيد قضية العتوم للأذهان قضية الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية في 2018، بعد قضاء فترة محكوميته، عقب أن أدانته "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات، بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في مارس/آذار 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار)؛ بسبب "إهانة رموز الدولة".

وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالإفراج عن أردنيين اعتقلوا في السجون الإماراتية، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.