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بالفيديو.. معتقل سابق في سجون النظام السوري يوثق صور جلاديه بالرسم

11/10/2020

عمر يوسف – شمال سوريا

بعد سنوات من الاعتقال في سجون النظام السوري، يوثّق عبد الرزاق طويل صور جلاديه بالرسم عبر الأرابيسك في بلدته بريف إدلب، آملا أن ينال من أذاقه صنوف التعذيب محاكمة عادلة.

وتعلم عبد الرزاق (46 عاما) فنّ الرسم بالأرابيسك في مدينة دمشق، واستطاع أن ينتقل إلى لبنان والأردن حاملا خبرته في الرسم بالأحجار الملونة، حيث نجح في إقامة عدة معارض لرسوماته.

وفي 2012، اعتقل عبد الرزاق في العاصمة دمشق، وتعرض في سجنه لشتى صنوف التعذيب مع رفاقه المعتقلين، حتى فقد القدرة على الإنجاب بعد خروجه من المعتقل، وطبعت في ذهنه صورة جلاده.

ويقوم اليوم الرجل الأربعيني بتدريب أقرانه من المعتقلين الناجين من جحيم معتقلات النظام على الرسم، ضمن فريق أطلق عليه اسم "همس"، مستلهما من طريقة الحديث داخل السجن، حيث يسعى إلى تنظيم معرض يجسد فيه مأساة المعتقل السوري منذ دخوله السجن حتى خروجه منه.

المصدر : الجزيرة

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