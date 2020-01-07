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الداعية السعودي سلمان العودة يضرب عن الزيارات

إدارة سجن الحائر منعت العودة من أخذ أوراق خاصة به أعدّ فيها الرد على التهم الجائرة الموجهة ضده (الجزيرة)
إدارة سجن الحائر منعت العودة من أخذ أوراق خاصة به أعدّ فيها الرد على التهم الجائرة الموجهة ضده (الجزيرة)

قرر الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، الاثنين، الإضراب عن استقبال الزيارات العائلية بمحبسه، وفق مصدر حقوقي نقلت عنه وكالة الأناضول.

وقال حساب معتقلي الرأي في تغريدة على تويتر، إن إدارة سجن الحائر (جنوب الرياض) منعت العودة من أخذ أوراق خاصة به أعدّ فيها الرد على التهم الجائرة الموجهة ضده.

وأشارت التغريدة إلى أن العودة كان قد أعدها لاستخدامها (الأوراق) أمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة (بالرياض). وأضافت أن العودة قرر الإضراب عن استقبال الزيارات العائلية احتجاجا على ذلك الإجراء التعسفي.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأن هذا الأمر. وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

يُذكر أن المحكمة الجزائية أجلت آخر محاكمة للعودة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم الإرهاب والتآمر على الدولة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : وكالة الأناضول
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