بعد وفاة صحفي بسجن العقرب.. أسر المعتقلين تطالب بتحقيق عاجل

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

على خلفية وفاة معتقل داخل محبسه في سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، أصدرت أُسر معتقلي السجن السيئ السمعة بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل فيما اعتبرته "جريمة قتل مروعة".

وتوفي مساء السبت الصحفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل محبسه بزنزانة في سجن "طرة 1" الشديد الحراسة المعروف باسم "العقرب"، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد والبرد والجوع، بحسب مصادر حقوقية.

وجاء مطلب فتح التحقيق على رأس 11 مطلبا تضمنها البيان الذي قال إن "عبد المجيد قضى داخل سجن العقرب نتيجة المعيشة غير الآدمية التي يعيشها المعتقلون في السجن"، ووصفوه بأنه "شهيد البرد والجوع والإهمال الطبي".

وعبر البيان، قدّم المعتقلون استغاثة إلى جميع الأحرار من شعب مصر والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لإنقاذ سجناء العقرب من "مجرمي" الداخلية ومصلحة السجون.

واتهم البيان إدارة السجن ورئيس المباحث فيه الضابط محمد شاهين باتباع سياسة القتل البطيء الممنهج مع كافة المعتقلين، في ظل البرد القارس باستخدام سياسة التجويع والإنهاك البدني والنفسي بمنع التريض.

وعدد البيان ما يرتكب بحق السجناء من تجاوزات نحو منع الزيارة وغلق الكافتيريا ومنع إدخال الملابس والأغطية والحرمان من الملح والسكر والمنظفات مع كميات ضئيلة للغاية من الطعام الرديء.

وكشف البيان عن ملابسات وفاة الصحفي محمود عبد المجيد صالح، حيث قال إنه "صارع الموت مدة ساعة وسط استغاثة كافة المعتقلين لإنقاذه دون جدوى، حيث تم إخراجه من الزنزانة جثة هامدة".

وتابع البيان في هذا السياق "ساعة كاملة كان يتعرض فيها الشهيد رحمة الله عليه لأزمة قلبية نتيجة البرد الشديد والتجويع، كانت كفيلة بإنقاذ حياته لو تم تقديم خدمة طبية عاجلة له".