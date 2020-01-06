المخابرات الإسرائيلية تمنع التوصل لاتفاق ينهى معاناة الأسير أحمد زهران

اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات ونادي الأسير، المخابرات الإسرائيلية بمنع التوصل لاتفاق ينهى معاناة الأسير أحمد عمران زهران (42 عاما) من رام الله، ويقضى الاتفاق بتحديد اعتقاله أو الإفراج عنه، رغم مرور 105 أيام على إضرابه، وما يمثله ذلك من خطورة حقيقية على حياته.

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز إن "مخابرات الاحتلال تفشل أي اتفاق بين إدارة السجون والأسير زهران وتدعي بأنه يشكل خطرا أمنيا"، وفق بيان للمركز.

وكانت المخابرات الإسرائيلية طالبت الأسير "زهران" بوقف إضرابه عن الطعام من أجل التحقيق معه، الأمر الذي رفضه الأسير ومحاميه، مما دفعها لتقديم طلب لمحكمة عوفر للسماح لها بإجراء تحقيق معه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه، التي رفضت بدورها كون وضعه الصحي له لا يسمح بذلك، وفق البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن المخابرات الإسرائيلية تستهدف الأسير زهران كونه أحد القيادات الميدانية للجبهة الشعبية، التي تعرضت في الشهور الأخيرة لحملة اعتقالات وتنكيل واسعة طالت العشرات من قيادتها وعناصرها بعد اتهامها بالمسئولية عن عملية التفجير في "عين بوبين" غرب رام الله، والتي أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخرين في أغسطس/آب من العام الماضي.

من جهته، قال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال تواصل المماطلة في إعطاء قرار بشأن استئناف الأسير أحمد زهران ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

وأضاف نادي الأسير أن زهران يواجه ظروفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، خاصة أن إضرابه الحالي هو الثاني الذي يخوضه منذ مارس/آذار من العام المنصرم، حيث استمر في إضرابه الأول 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بالإفراج عنه.

ولفت نادي الأسير إلى أن زهران يقبع في معتقل عيادة الرملة وقد جرى نقله مرات عدة إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، كان آخرها مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وزهران أسير سابق كان أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال في اعتقالات متقطعة، وأعيد اعتقاله في مارس/آذار الماضي، وهو أب لأربعة أبناء.