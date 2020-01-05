استهداف الصحفيين الفلسطينيين.. سياسة الاحتلال لطمس جرائمه

فادي العصا-الخليل

تأخذ أم الشهيد عمر البدوي نفَسا بين الكلمات التي تتحدث فيها عن اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد أمام منزله في مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

كان الفلسطينيون يحيون ذكرى وفاة رئيسهم الراحل ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل اندلاع مواجهات في المخيم يطلق الجنود خلالها الرصاص الحي والقنابل الغازية من البرج العسكري المقابل لمنازل المخيم.

والدة الشهيد عمر البدوي في مخيم العروب شمال الخليل تقول إنه قتل دون أي سبب (الجزيرة)

قنبلة فحريق

عبد الرحمن حسان صحفي فلسطيني كان يغطي الموجهات مع عدد من الصحفيين الآخرين، يحتمي بجدران أحد منازل المخيم المقابل للبرج العسكري، قبل أن تشتعل قنبلة في الجدار فوق رأسه، يخرج له الشهيد عمر البدوي من المنزل لمساعدته.

يترك حسان كاميراته على الأرض ويتجه إلى المنزل، ويخرج عمر بقطعة قماش مبللة لإطفاء النار التي اشتعلت في الجدار وفي أغصان شجرة قريبة، قبل أن يصطدم بالجنود الذين اقتحموا المخيم. يشير عمر إلى أن ما في يده مجرد قطعة قماش، وأنه يريد إحضار الماء لإطفاء الحريق، فيطلق جندي الرصاص الحي عليه من مسافة قريبة فيسقط أرضا.

يتسارع المشهد عندما يخرج عبد الرحمن من منزل عمر ويبدأ بتسجيل ما يحصل، ويتجمع الصحفيون الآخرون للقيام بعملهم، قبل تعرضهم لوابل من قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي.

ينزف عمر على الأرض مدة من الزمن، يحاول تغيير موقعه دون فائدة، والدماء بدأت تسيل على الدرج المؤدي لمنزله.

صور للشهيد عمر البدوي الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي أمام منزله في مخيم العروب (الجزيرة)