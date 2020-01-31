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شقيقة لجين الهذلول تراسل ملك السعودية

بعثت لينا شقيقة المعتقلة لجين الهذلول رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تتعلق بظروف اعتقال لجين في سجن انفرادي، والتأجيل المستمر في جلسات محاكمتها على مدى 287 يوما، على حد تعبيرها.

ونشرت بيانا عبر صفحتها بموقع تويتر قالت فيه إنها اضطرت للتواصل مع الملك مباشرة عبر هذه المنصة، بعد أن استنفدت عائلتها جميع وسائل التواصل مع إدارات الدولة بإرسال عدد كبير من الخطابات.

وأوضحت الهذلول أن جميع الخطابات تتعلق بأسباب التأجيل المتكرر لجلسات محاكمة شقيقتها وعدم الإفراج المؤقت عنها، والمطالبة بالتحري عن هوية جميع المتورطين في تعذيبها جسديا أو نفسيا.

وتساءلت الهذلول في رسالتها إلى الملك عن سبب منع جميع أفراد عائلتها من السفر خارج المملكة دون حكم قضائي أو مسوغ قانوني، حسب تعبيرها.

المصدر : الجزيرة
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