شقيقة لجين الهذلول تراسل ملك السعودية

بعثت لينا شقيقة المعتقلة لجين الهذلول رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تتعلق بظروف اعتقال لجين في سجن انفرادي، والتأجيل المستمر في جلسات محاكمتها على مدى 287 يوما، على حد تعبيرها.

ونشرت بيانا عبر صفحتها بموقع تويتر قالت فيه إنها اضطرت للتواصل مع الملك مباشرة عبر هذه المنصة، بعد أن استنفدت عائلتها جميع وسائل التواصل مع إدارات الدولة بإرسال عدد كبير من الخطابات.

وأوضحت الهذلول أن جميع الخطابات تتعلق بأسباب التأجيل المتكرر لجلسات محاكمة شقيقتها وعدم الإفراج المؤقت عنها، والمطالبة بالتحري عن هوية جميع المتورطين في تعذيبها جسديا أو نفسيا.

إلى الملك سلمان

بعد السلام ،

تم اليوم الخميس 30 يناير 2020 عقد جلسة محاكمة بعد سلسة تأجيلات دامت 287 يوم، وعلى مدى هذه المدة كانت لجين موضوعة في سجن انفرادي مفيدين بأن سبب التأجيلات المتتالية أثناء فترة المائتين وسبع وثمانون يوم الماضية يعود لإعادة هيكلة المحكمة👇🏾 pic.twitter.com/5YrYIH17Z9 — Lina Alhathloul (لينا الهذلول) (@LinaAlhathloul) January 30, 2020

وتساءلت الهذلول في رسالتها إلى الملك عن سبب منع جميع أفراد عائلتها من السفر خارج المملكة دون حكم قضائي أو مسوغ قانوني، حسب تعبيرها.