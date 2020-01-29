بعد براءة اللاعب حمادة السيد.. من يعوض الأبرياء عن اعتقالهم في مصر؟

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

تسرع الكرة فوق العشب الأخضر، ربما تعترضها قدم أحدهم أو تكمل طريقها ناحية المرمى، فتنطلق صرخات الفوز أو الخسارة.. هكذا يبدو المشهد بسيطا ومشبعا بحرية الحركة والفرح والحزن أيضا، تلك الحرية التي يمكن أن تسلبها دراما المشهد السياسي في مصر من لاعب بينما تظل كرته معلقة في الهواء.

تلك الدراما السياسية قلبت حياة لاعب نادي أسوان حمادة السيد، حيث ألقت الشرطة القبض عليه ووجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي في سبتمبر/أيلول 2017.

ظل السيد (39 عاما) أسير الزنازين لأكثر من عامين بسبب قرار ربما كان عشوائيا أو "لسد خانة" في إحدى القضايا، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة أول أمس الاثنين ببراءته مع سبعة آخرين في قضية تنظيم ولاية سيناء.

ولا شك أن خبر البراءة يبدو مفرحا، فبعد سنوات السجن ربما يستطيع اللاعب لمس الكرة مجددا ولو على سبيل الهواية بعد أن تقدم به العمر، أو على الأقل يستطيع النظر طويلا إلى السماء، لكنه مع الأسف خسر كثيرا فيما يتعلق بسمعته وعمله، بل وخسر جزءا من عمره بسبب حسابات ومصالح سياسية نالت منه بسبب الصدفة أو ربما بسبب اللحية.

براءة المعتقل تظهر بعد أعوام من المعاناة داخل السجن (الجزيرة)

ظلم جماعي

المئات غير حمادة السيد أدرجوا ضمن آلاف المعتقلين داخل السجون لسنوات، ثم ظهرت براءتهم بعدما أنهكت ظلمة الزنازنين أرواحهم، دون أن يلتفت إليهم المسؤولون عن ضياع أعمارهم بتعويض أو حتى اعتذار.

نفس الرحلة من الظلم إلى البراءة عاشها الصحفي إبراهيم الدراوي الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب 2013، وتم ضمه إلى قضية التخابر مع حماس.

وفي يونيو/حزيران 2015، صدر بحق الدراوي حكم بالسجن المؤبد، ومع إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض تمت تبرئته في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

الأمر نفسه حدث مع الناشطة آية حجازي التي ألقي القبض عليها مع سبعة شباب آخرين في مايو/أيار 2014، بتهم الاتجار بالبشر واستغلال أطفال للمشاركة في مظاهرات ضد السلطة، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "جمعية بلادي".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات قضوها داخل المعتقل، صدر حكم ببراءة آية ورفاقها في أبريل/نيسان 2017.

تلك الاستهانة بأعمار المواطنين من جانب السلطة، طرح أوجاعها الكاتب الصحفي حمدي رزق في مقال بعنوان "أسئلة بريئة في براءة آية حجازي".

ورغم أنه من المدافعين عن السلطة والمبررين لانتهاكاتها في غالب الأحوال، تساءل رزق حول إمكانية محاسبة من اتهموا آية حجازي ورفاقها، ومراجعة من ساق بحقهم الاتهامات وحققها وسجنهم ثلاث سنوات.

وطالب بمحاسبة من حرر الاتهامات، متسائلا "أيتهمون الأبرياء ويذهبون إلى حال سبيلهم لاتهام آخرين بنفس الآليات والأساليب؟".

من يعوضهم؟

وطرح رزق عبر مقاله السؤال الأهم "من يعوض هؤلاء عن سنوات السجن؟.. فقدوا الصلاحية المجتمعية، وتشوهت سمعتهم، وجرى التعليم عليهم بالجرم، جُرّسوا تجريسًا ونُشرت صورهم خلف القضبان بالثياب البيضاء، أُدينوا مجتمعيًّا قبل الإدانة القضائية من هول الاتهامات".

من جهته، اعتبر مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل أن حصول معتقلين على البراءة بعد سنوات من سجنهم، دليل على غياب العدالة في مصر.

ورأى أبو خليل في حديثه للجزيرة نت أن الأبرياء الذين تظهر براءتهم بالصدفة يلفتون الانتباه إلى آلاف المعتقلين الذين يقبعون في السجون.

وعن حصول المعتقلين الحاصلين على البراءة على تعويضات بعد سجنهم، أكد الناشط الحقوقي أن التعويضات كانت تُدفع في غير عهد الانقلاب العسكري، موضحا أن من يجرؤ على الاعتراض والمطالبة بتعويضه يتم اعتقاله مرة أخرى.

واختتم أبو خليل حديثه بوصف المشهد العام قائلا "نحن في زمن البلطجة وغياب القانون".

50 ألف قضية تعويض عن الاعتقال السياسي في القاهرة الكبرى فقط منذ العام 1952 (الجزيرة)

طريق التعويض

ووفق المادة 562 من قانون الإجراءات الجنائية، فكل من حُبس احتياطيا أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكمٌ باتٌّ ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

ومن حق وزير الداخلية الطعن في حكم التعويض حال حصول مقيم الدعوى عليه.

وعلى الجانب الآخر، هناك حالات حددها نفس القانون لا يجوز التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطي، منها صدور حكم بالبراءة مبنيا على عدم كفاية الأدلة أو إذا أطلق سراح المتهم ضمن عفو شامل، أو إذا كان محبوسا على ذمة قضية أخرى، وإذا ثبت أنه عرض نفسه للحبس رغبة في تمكين المجرم الحقيقي من الإفلات من العقاب.

ولم يحدد القانون قيمة التعويض المالي، لكن يمكننا استيضاح مآلات التعويضات بالنظر إلى المادة 509 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا زادت مدة الحبس المؤقت عن العقوبة المحكوم بها على المتهم -في حالة الإدانة- فيستنزل بقدر 5 جنيهات من قيمة الغرامة المحكوم بها عن كل يوم حبس.

وبالبحث عن دعاوى قضائية أقامها معتقلون ثبتت براءتهم ضد وزارة الداخلية للتعويض، بعد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز 2013، لم نحصل إلا على دعوى واحدة أقامها المواطن عبد الله عبد القادر في أغسطس/آب 2017.

وطالب المعتقل السابق في دعواه بتعويضه ماديا عن فتره اعتقاله التي بلغت 9 سنوات بين عامي 1996 و2005، موضحا أنه تم احتجازه بموجب قانون الطوارئ واتهامه بالانضمام إلى جماعة مسلحة وتنفيذ عمليات إرهابية، لكن دائرة التعويضات بمجلس الدولة رفضت النظر في الدعوى، وشمل الحكم اعتبارها كأن لم تكن.

وفي يونيو/حزيران 2011، كشفت صحيفة "الأهرام" عن 50 ألف دعوى تعويض عن اعتقال سياسي منذ ثورة يوليو/تموز 1952 في القاهرة الكبرى فقط.

وأشارت الصحيفة إلى حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالتعويض لثلاثة أشقاء من المعتقلين السياسيين الذين قضوا فترة اعتقالهم بين عامي 1988 و2006 لكل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل عام قضاه في المعتقل.