الأمن يداهم قناة فضائية في بغداد ويغلقها

داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، مكتب قناة دجلة الفضائية بالعاصمة بغداد، وقامت بإخراج الموظفين من المقر وإغلاقه، وفق مصدر أمني محلي.

وقال مصدر أمني -فضل عدم الإفصاح عن هويته- إن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، داهمت مقر القناة (خاصة) فجر الثلاثاء، وأخرجت الموظفين وأغلقت المقر.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات العراقية حول الموضوع أو سبب إغلاق مقر القناة حتى نشر الخبر.

ويأتي إغلاق مكتب قناة دجلة في بغداد بعد قرار الحكومة الأردنية إيقاف عمل القناة لمدة شهر في العاصمة عمّان، مقرها الرئيسي.

واطلعت وكالة الأناضول على نسخة من الكتاب الصادر عن هيئة الإعلام الأردنية، الذي تضمن وقف بث القناة لمدة شهر اعتبارا من الاثنين.

سبب الإغلاق

وبررت هيئة الإعلام في الأردن قرارها بمخالفة أحكام قانون تجديد رخصة البرامج التلفزيونية، إلا أن القناة استمرت بالبث من بغداد بتردد آخر، وذلك حتى الساعة (00:30) بعد منتصف الليلة الماضية.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من ستمئة قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.