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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيات في المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفلسطينيات بمنطقة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفلسطينيات بمنطقة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى (الجزيرة)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خمس مواطنات فلسطينيات في باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -في تصريح مكتوب- إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفلسطينيات في منطقة مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. ولم توضح أسباب اعتقالهن.

وأشارت تلك الدائرة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الشريف إلى أن الفلسطينيات المعتقلات هن: إسلام مناصرة، سماح محاميد، ناهدة صلاح، نفيسة خويص، معالي عيد، ناهدة شقيقة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع اقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى الشريف بحراسة شرطة الاحتلال.

وصعّدت الشرطة الإسرائيلية الأشهر الأخيرة من ملاحقة المصلين وحراس المسجد الشريف بمنطقة مصلى باب الرحمة، ويتوقف المستوطنون أثناء اقتحاماتهم للمسجد في منطقة تطل على مصلى باب الرحمة، وهو ما يستفز المصلين. 

المصدر : وكالة الأناضول
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