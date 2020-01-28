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ارتفاع حاد في نسبة الهجمات ضد المسلمين بفرنسا

عام 2019 شهد 154 اعتداء على المسلمين في فرنسا مقارنة بمئة اعتداء عام 2018 (رويترز)
عام 2019 شهد 154 اعتداء على المسلمين في فرنسا مقارنة بمئة اعتداء عام 2018 (رويترز)

أعلن المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا اليوم الثلاثاء أن عام 2019 شهد ارتفاعا حادا في الهجمات ضد المسلمين بفرنسا بنسبة 54% مقارنة بالعام الذي قبله.

وقال عبد الله زكري رئيس المرصد التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (غير حكومي) أن عدد هجمات الاعتداء على المسلمين في البلاد خلال العام الماضي ارتفع إلى 154 اعتداء، مشيرا إلى أن عام 2018 شهد مئة اعتداء ضد المسلمين.

وأضاف أن غالبية الاعتداءات وقعت في مناطق إيل دو فرانس (شمال وسط البلاد) ورون ألب (جنوب شرق) وبروفنس ألب كوت دازور (جنوب) مشددا على عدم وجود أي روابط بين الإسلام والإرهاب.

وقال زكري: يجب أن يكون المسلمون في فرنسا قادرين على ممارسة دينهم بحرية مثل معتنقي الديانات الأخرى.

وتحتضن البلاد أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا بنحو خمسة ملايين نسمة، معظمهم من شمال أفريقيا.

المصدر : وكالة الأناضول
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