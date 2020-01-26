قضى أكثر من نصف عمره في السجن.. أسير فلسطيني يروي تفاصيل محاولتي اغتياله

الآن، وبعد أن أمضى 18 سنة في الاعتقال، يتنسم علي سلهب -من مدينة الخليل- الحرية. ورغم مضي أيام على الإفراج عنه ما زال يعيش الأجواء النفسية للسجن، في الوقت الذي يبدو فيه مصدوما من حجم العمران الذي شهدته مدينته.

في المقابلة التالية، يحدثنا سلهب عن محطات لا تنسى من تجربته، بدءا من التحاقه المبكر بالجناح العسكري لحركة فتح، ومحاولتي اغتياله، مرورا بسنوات سجنه التي أبدلت سواد شعره بياضا، ثم فقدان والده، وانتهاء بأهم وجع يؤرق الأسرى ويشغل بالهم وهو الوحدة الوطنية.

وفيما يأتي نص الحوار:

بداية، حمدا لله على سلامتكم، ونود أن نعود بك إلى انخراطك في المقاومة الفلسطينية، فأنت أمضيت أكثر من نصف عمرك في السجن وما زلت في منتصف العقد الثالث، كيف كانت البداية؟

كان عمري 16 سنة عندما اندلعت انتفاضة الأقصى، وكأي مواطن فلسطيني لدي مشاعر وأحاسيس، وكنت أتابع العذاب وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق شعبنا وجيراننا وأبناء عمومتنا، فلم أتحمل الصمت، وكان لا بد من وقفة مع النفس واتخاذ قرار الدفاع المسلح عن حقوقنا وبلدنا وأرضنا وشعبنا.

ساعدتني في اتخاذ هذا القرار مشاركتي المبكرة أيام الدراسة الثانوية في المقاومة بالحجارة، والتصدي لقوات الاحتلال في هبة الأسرى التي سبقت انتفاضة الأقصى.

الفضل في كل ذلك يعود إلى والدي رحمه الله ووالدتي حفظها الله اللذين ربيانا على العزة والكرامة، فكان من إخواني من أصيب أو سبقني إلى السجن، وكبرنا على حب الوطن وحب الأرض كجزء من مكونات أجسامنا، وما تحتاجه الأرض نعطيها إياه حتى لو كان الدم أو العمر.

وبالفعل اشتركت في الانتفاضة والتحقت بتنظيم فتح وتدربت على يدي الشهيد القائد مروان زلوم رحمة الله عليه، ثم التحقت بصفوف كتائب شهداء الأقصى.

الإهمال الطبي مشكلة رئيسية في السجون الإسرائيلية فلا ينقل السجين للمستشفى إلى في حالات متقدمة من المرض ( رويترز)

ما تأثير موقع منزلكم في قلب الخليل في تعزيز الشعور الذي ذكرته، خاصة أن البؤر الاستيطانية قريبة جدا من منزلكم؟

كان لنا محل تجاري في شارع الشهداء القريب والمغلق منذ أكثر من عشرين عاما، وكنت في صغري أذهب بشكل يومي إلى المحل وأعايش اعتداءات الجيش والمستوطنين، وأتساءل: لماذا يعيشون في أرضنا ويعترضون طريقنا وينكلون بنا؟ فزاد ذلك من كرهي لهذا الاحتلال وبغضي له.

أضف إلى ذلك انعدام الأمن، فمتاجرنا لم تعد آمنة وبيتنا لم يعد آمنا والوطن لم يعد آمنا، ضيقوا علينا بكل الوسائل فلم يكن أمامنا خيار سوى المقاومة، فكان كل إنسان يقاوم الاحتلال بطريقته، فاخترت الكفاح المسلح.

حدثنا عن مشاركاتك العسكرية وإصاباتك ومحاولتي اغتيالك وأنت في سن السادسة عشرة؟

في عام 2000، اندلعت انتفاضة الأقصى بالحجارة ثم تطورت إلى الكفاح المسلح، فكونا مجموعات مسلحة لحركة فتح تم تنظيمها لاحقا باسم كتائب شهداء الأقصى، واستطاعت أن تقض مضاجع الاحتلال في شوارع الخليل وأزقتها.

كنت ضمن أوائل المجموعات العسكرية قبل أن أتم السابعة عشرة، وذلك تحت إمرة القائد الشهيد مروان زلوم، وبعد شهور تعرضت واثنين من مقاتلي الكتائب لقصف بطائرة إسرائيلية في منطقة وادي الهرية بالخليل.

كنا ثلاثة مقاتلين وكان الوقت فجرا، أصبت مباشرة بشظايا الصاروخ، ونظرا لانقطاع التيار الكهربائي لم أشاهد مصير رفيقيّ، لكني رأيت أشلاء ملقاة على الأرض فغلب على ظني أنهما استشهدا.

أما أنا فنقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومكثت هناك عدة أيام، ثم انتقلت لإكمال العلاج خارجه نظرا لصعوبة الوضع آنذاك.

لم توقف الجراح عملي العسكري فعدت إلى التنظيم مرة أخرى، وبعد شهور قليلة -وتحديدا في 22 أبريل/نيسان 2002- استشهد القائد العام مروان زلوم، فوقع الاختيار عليَّ مع شاب آخر للرد على اغتياله قبيل دفنه.

وبالفعل توجهنا إلى الهدف في قلب الخليل، لكن كمينا للجيش باغتنا وأطلق النار علينا، فأصبنا بجراح مختلفة وتمكنا من الفرار إلى المستشفى لتلقي العلاج الأولي، ثم إلى منطقة آمنة لاستكمال العلاج.