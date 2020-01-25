"غير كاف ولم يضف جديدا".. زوجة مصطفى النجار ترفض بيان الداخلية المصرية

محمد عبد الله-القاهرة

في أول رد فعل لها على بيان وزارة الداخلية المصرية عن مكان احتجاز زوجها، البرلماني السابق والناشط السياسي الدكتور مصطفى النجار، قالت زوجته إن "البيان غير كاف، لأنه لم يضف جديدا، ولم يُجِب عن أين مكان مصطفى؟".



وقالت شيماء عفيفي، في تصريحات خاصة للجزيرة نت "إذا كان مصطفى هاربا فابحثوا عنه واجلبوه لنا، لا يعقل أن يكون هاربا منذ 16 شهرا عن الجميع، وهذا البيان لا يجيب عن شواغلنا طوال تلك الفترة، فإذا كان محتجزا فأين هو، وإن كان هاربا احضروه".

وأنكرت الداخلية المصرية معرفتها بمكان مصطفى النجار، المتغيب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى الآن، بعد أيام من قرار محكمة مصرية يلزمها بالكشف عن مكان احتجازه.

وفي أول تعليق رسمي لها، وبالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، أصدرت الداخلية المصرية بيانا مقتضبا، لم تفصح فيه عن أي معلومات، وأكدت أن النجار هارب من حكم قضائي بالحبس وغرامة مالية قدرها مليون جنيه (63290 دولارا).

وقالت الداخلية المصرية اليوم السبت، نقلا عن مصدر أمني "إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة مليون جنيه فى القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب بتهمة إهانة القضاء وهارب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

"أين مصطفى النجار؟!"

وكان حقوقيون ونشطاء دشنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز النجار بعد إعلان زوجته شيماء عفيفي، تغيبه وانقطاع أخباره بعد تلقيها مكالمة هاتفية من شخص غير معروف يخبرها بأن زوجها ألقي القبض عليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بمدينة أسوان جنوب مصر.



وقبل أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان النجار بعد دعوى قضائية أقامتها زوجته شيماء عفيفي بواسطة المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقال محامي المفوضية، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.



وبحسب محامي المفوضية، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار".