إسرائيل تبعد 8 مقدسيين عن المسجد الأقصى

سلمت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة، ثمانية فلسطينيين على الأقل من مدينة القدس قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدد متفاوتة، بحسب مركز حقوقي.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، أن قرارات الإبعاد شملت صحفيَين، ومعلمة بإحدى مدارس المسجد الأقصى، ونشطاء آخرين. وأشار المركز إلى أن مدد الإبعاد تفاوتت بين 15 يوما وأربعة أشهر.

وسلمت الشرطة الفلسطينيين الثمانية قرارات الإبعاد، حيث اعتقلتهم في وقت سابق فجر الجمعة، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وفجر الجمعة، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر، وحاولت إفراغه من المصلين.

وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة فجر الأمل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، منذ ساعات الفجر، 13 فلسطينيا على الأقل، في مدينة القدس.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تقوم بإجراءات تعسفية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان التي تعيق حركة المواطنين، واقتحام محلات تجارية عدة وتفتيش مركبات المواطنين.

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وقفة احتجاجية

وحسب مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، فإن أكثر من مئة مقدسي طالتهم قرارات الإبعاد عن الأقصى منذ مطلع عام 2018، منهم عدد كبير أبعدوا خارج أسواق القدس القديمة وخارج المدينة ذاتها.

وكان حراس المسجد الأقصى ومسؤولون فلسطينيون قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية ضد سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحراس خلال وقفتهم أن الاحتلال ينتهج سياسة الإبعاد لأتفه الأسباب، بهدف فرض أمر واقع بالتدخل في شؤون المسجد الأقصى، بينما أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية استمرار الاتصالات والإجراءات القانونية لوقف استهداف حراس المسجد.

وقررت شرطة الاحتلال الأحد الماضي إبعاد خمسة من حراس المسجد الأقصى وناشط مقدسي عن المسجد لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن الهدف من الوقفة هو الإعلان للعالم عن الظلم الذي يقع على حراس الأقصى ودائرة الأوقاف، فضلا عن استهداف المصلين داخل المسجد.