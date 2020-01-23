أسرته تنفي الاتهامات.. محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أردني 5 سنوات

محمود الشرعان-عمّان

قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية المركزية في حيفا بسجن الأسير الأردني محمد عبد الفتاح مصلح (21 عاما) خمس سنوات نافذة بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مصلح يوم 23 يونيو/حزيران الماضي ببلدة الخضيرة في الأراضي المحتلة بعد إصابته برصاصتين في قدمه اليسرى، بعدما اتهمته بمحاولة الطّعن حسبما رواه ذوو الأسير.

ويفيد عبد الفتاح مصلح والد الأسير أن نجله كان مغادرا الأردن إلى الأراضي المحتلة للعمل عند أقاربه، وأنه فر هاربا عند محاولة التدقيق عليه من قبل قوات الاحتلال لعدم إتقانه اللغة العبرية، وتم إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في رجله.

تهمة كاذبة

يقول الوالد عبد الفتاح في حديثه للجزيرة نت إن ابنه لم تكن لديه نوايا لتنفيذ عملية طعن، واصفا التهمة الموجهة إليه بالكاذبة.

وطالب بالإفراج عنه وقضاء العقوبة المحكوم بها عليه في السجون الأردنية في أقصى الحالات، مضيفا أن العائلة تلقت خبر صدور الحكم بصدمة كبيرة بسبب غياب أدلة كافية للمزاعم الإسرائيلية، وقال إنهم بانتظار إجراءات الخارجية الأردنية لمتابعة قضية نجلهم.

واعتبرت اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال أن حكم الأسير محمد مصلح باطل ومخالف للقوانين الدولية لعدم وجود أدلة كافية، وقالت إن القرار تعسفي وظالم.

وطالبت اللجنة في حديثها للجزيرة نت الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤوليتها لوضع حد للقرارات الإسرائيلية المجحفة بحق الأردنيين.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 24 أسيرا أغلبهم محكومون بالسجن لسنوات طويلة، بينما قضي بحق ستة آخرين بالمؤبد.

مطالبات

وطالب عدد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادلة الأسير محمد مصلح بإسرائيلي احتجزته السلطات الأردنية بعد تسلله إلى المملكة ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية.

وقضت محكمة أمن الدولة (العسكرية) الأردنية بحبس المتسلل الإسرائيلي قسطنطين كوتوف أربعة أشهر وتغريمه ألف دينار أردني (1410 دولارات) بعد تجريمه بتهمتي دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس المتسلل ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وأربعة أشهر عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، ثم اعتمدت العقوبة الأشد التي تنتهي يوم 29 فبراير/شباط المقبل.