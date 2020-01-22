البث الحي
ابحث

موريتانيا توقف ناشطا أنتج "تسجيلات تحرض على العنصرية"

وسائل إعلام محلية قالت إن الناشط يشتبه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع فيديو تهاجم رئيس موريتانيا (وكالة الأنباء الموريتانية)
وسائل إعلام محلية قالت إن الناشط يشتبه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع فيديو تهاجم رئيس موريتانيا (وكالة الأنباء الموريتانية)

أكدت وزارة الداخلية الموريتانية توقيف ناشط قالت إنها تشتبه في استخدامه نظاما معلوماتيا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية.

وقالت الداخلية الموريتانية صباح اليوم في بيان إن الإيقاف جاء بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة الإلكترونية، وإن السلطات الأمنية تواصل التحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أن "إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تمت وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن سلطات الأمن أوقفت ناشطا للاشتباه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تهاجم رئيس البلاد محمد ولد الغزواني.

المصدر : وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
العبودية في موريتانيا.. مأساة لم تنتهِ
غضب وإضراب.. سجينات موريتانيا يثرن ضد الانتهاكات
اعتقال صحفيين بموريتانيا.. هل هي بداية التضييق على الحريات؟
وقفة احتجاجية على اعتقال ناشط حقوقي موريتاني
أهم الأخبار
المزيد من حريات
تجديد حبس القصاص نائب رئيس حزب "مصر القوية"
مركز حقوقي: المشاركة بمنتدى "الهولوكوست" تشجيع لانتهاكات إسرائيل
عبد الناصر فروانة.. حقوقي فلسطيني ينذر نفسه للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال
لجنة رسمية بميانمار ترجح ارتكاب الأمن "جرائم حرب" بحق الروهينغا