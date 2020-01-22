موريتانيا توقف ناشطا أنتج "تسجيلات تحرض على العنصرية"

أكدت وزارة الداخلية الموريتانية توقيف ناشط قالت إنها تشتبه في استخدامه نظاما معلوماتيا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية.

وقالت الداخلية الموريتانية صباح اليوم في بيان إن الإيقاف جاء بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة الإلكترونية، وإن السلطات الأمنية تواصل التحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أن "إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تمت وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن سلطات الأمن أوقفت ناشطا للاشتباه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تهاجم رئيس البلاد محمد ولد الغزواني.