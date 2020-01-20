بومبيو يبحث مع السيسي "الوفاة المأساوية" للأميركي مصطفى قاسم

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه التقى الأحد في برلين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه "الوفاة المأساوية للمواطن الأميركي مصطفى قاسم" بأحد السجون المصرية.

وكان قاسم (54 عاما) محتجزا في مصر منذ عام 2013 على خلفية قضية فض اعتصام "رابعة"، وكان يعاني من السكري ومشاكل في القلب، وتوفي في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر إضرابا عن الطعام وتوقف في الأيام الأخيرة حتى عن شرب السوائل.

وأكدت الداخلية المصرية أنه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة.

وأفاد بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن بومبيو الذي التقى السيسي في برلين على هامش المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، "عبر عن سخطه حيال الوفاة غير الضرورية والمأساوية للمواطن الأميركي المعتقل في مصر مصطفى قاسم".

وكان بومبيو تناول قضية هذا المعتقل مع السلطات المصرية قبل وفاته، كما نددت واشنطن في وقت سابق بوفاته في السجن واصفة إياها بأنها "غير ضرورية ومأساوية وكان يمكن تجنبها".

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زيارة للقاهرة

قاسم مواطن مصري هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأميركية، واعتقل في 2013 خلال زيارة للقاهرة في وقت كانت السلطات المصرية تشن حملة على المتظاهرين ضد النظام.



وقالت منظمات غير حكومية تمثل عائلة قاسم إنه "ذهب ليصرف المال في مركز تجاري" عندما طلب منه جنود أوراقه و"ضربوه وأوقفوه" لدى رؤيتهم جواز سفره الأميركي.



وحُكم على قاسم في 2018 بالسجن لمدة 15 عاما بجرم المشاركة في مظاهرات ضد النظام، لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يُقدم أي دليل ضده أثناء المحاكمة التي استهدفت أكثر من 700 متهم.

وأصبحت لهجة واشنطن مؤخرا أكثر حدة حيال الحكومة المصرية، رغم الصداقة التي يُظهرها باستمرار الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري.

وتحدث بومبيو في الأشهر الأخيرة عن "مخاوف" على "حرية الصحافة ووضع حقوق الإنسان" في مصر، ردا على سلسلة توقيفات استهدفت صحفيين ومفكرين وناشطين سياسيين بعد مظاهرات نادرة في سبتمبر/أيلول الماضي ضد السيسي.