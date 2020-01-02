البث الحي
ابحث

مصر.. اعتقال 12 عضوًا بحركة شباب 6 أبريل

.
.

اتهمت حركة شباب 6 أبريل قوات الأمن المصرية بشن حملة اعتقالات بحق أعضائها أول أيام العام الجديد.

وقالت في بيان رسمي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "مع فجر أول أيام السنة الجديدة وبدلا من الإفراج عن المعتقلين الذين يقضون عقوبة السجن منذ سنوات في قضايا ملفقة والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تعدى حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قامت منظومة أمن النظام بحملة انتهت باعتقال 12 عضوا من أعضاء الحركة بدمياط (شمال مصر)".

وتعد الاعتقالات -وفق بيان الحركة- رسالة جديدة من النظام باستمرار سياسة اختطاف واعتقال الشباب والنشطاء من منازلهم بدون أي سبب مفهوم .
 
وأكد البيان أن سياسة الخطف والاعتقالات الممنهجة التي يتبعها النظام لن تجدي نفعا ولن تستطيع تكميم أفواه المصريين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم حتى وإن كانت على غير هوى النظام وتعارض سياساته.
 
وختم بأن الحركة تأمل في "وجود صوت عاقل داخل هذا النظام وتطالب بالإفراج الفوري على كل من تم اعتقاله خلال اليومين السابقين، كما تطالب بالإفراج عن زملائهم المعتقلين منذ سنوات والذين يقضي بعضهم عامه السادس خلف القضبان لا لشيء سوى ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه".

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
بعد بلاغ "كيدي".. مصر تعيد اعتقال مؤسس حركة 6 أبريل
انتشار كبير للجيش والشرطة قبيل استفتاء الدستور.. و6 أبريل تدعو المصريين للتصويت بـ"لا"
بعد 11 عاما على تأسيسها.. أين اختفت حركة 6 أبريل؟
اعتقال شباب 6 أبريل.. هل يشعل ذكرى الثورة؟
أهم الأخبار
المزيد من حريات
880 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين قاصرين في 2019
الجزائر.. الإفراج عن أغنى رجل في البلاد متهم بقضايا فساد
الأسير الفلسطيني أحمد زهران.. 100 يوم من الإضراب عن الطعام
نجل سلمان العودة: هكذا عُذَّب أبي في السجن