البث الحي
ابحث

وصفت وزير الدفاع بمجرم حرب.. الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بانتهاج سياسة تكميم الأفواه

وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قرر إبعاد نشطاء إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة بتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قرر إبعاد نشطاء إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة بتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين (رويترز)

اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، إسرائيل بانتهاج سياسة تكميم الأفواه للتغطية على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ونددت الوزارة -في بيان صحفي لها- بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. 

وقالت الوزارة إن بينيت "يُصر بقراراته على أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وتقييده أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني". 

وأضافت أن القرار المذكور "اعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي، ومحاولة جديدة للتغطية على عنف الجيش الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين". 

وحذرت الخارجية الفلسطينية من لجوء إسرائيل إلى تقييد أنشطة المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية "حتى تتمكن من الاستفراد العنيف غير المحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية". 

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أصدر بينيت أمس، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، على أن يشمل ذلك نحو ثلاثين ناشطا إسرائيليا في حركة "فوضويون ضد الجدار/الفصل العنصري". 

وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات أسبوعية في قرى الضفة الغربية، غالبا ما تتم بمشاركة متضامنين إسرائيليين ودوليين للاحتجاج على سياسات الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مثول ناشط فلسطيني أمام محكمة عسكرية إسرائيلية
إسرائيل تعاقب "أمنستي" لنشاطها ضد الاستيطان
كيف رأت رايتس ووتش هدم الخان الأحمر؟
دماء على الكاميرا.. إسرائيل تفقأ عين معاذ
أهم الأخبار
المزيد من حريات
عانى الإهمال الطبي والمعاملة القاسية.. وفاة معتقل سياسي آخر بمصر
بالصور.. تعذيب إسرائيلي عنيف لأسير فلسطيني
بعد تزايد وفيات سجون مصر.. 9 منظمات حقوقية تطالب الصليب الأحمر بتفقد أوضاعها
هل تمنح الجنسية الأجنبية طوق النجاة للمعتقلين بمصر؟