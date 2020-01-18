عانى الإهمال الطبي والمعاملة القاسية.. وفاة معتقل سياسي آخر بمصر

توفي المعتقل السياسي عاطف النقرتي داخل قسم شرطة مدينة القرين بمحافظة الشرقية في مصر.

وذكرت مصادر أن المعتقل عانى الإهمالَ الطبي وظروف سجن غير آدمية، وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت النقرتي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتترافق هذه الوفاة مع الضجة التي أثارتها حالة وفاة مصطفى قاسم المصري الأميركي في سجنه بمصر وسط موجة غضب من هيئات حقوقية دولية.

طالبت منظمات حقوقية مصرية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح لخبراء الأمم المتحدة -وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب- بزيارتها.

وفي بيان مشترك، عبّرت تسع منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس.

وخلال الأيام الماضية، توفي أربعة معتقلين سياسيين بينهم امرأة في السجون المصرية، كما توفي سجين جنائي أثناء توقيفه في مركز شرطة الأقصر (جنوبي مصر) بسبب ظروف الاحتجاز المتدهورة، في ظل أجواء طقس قاسية.