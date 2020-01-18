بالصور.. تعذيب إسرائيلي عنيف لأسير فلسطيني

ميرفت صادق-رام الله

بقع غامقة في أنحاء جسده، آثار خنق في الرقبة، نتف في شعر الذقن والرأس، علامات ضرب عنيف على الأطراف والأصابع، هذا ما أظهرته صور حصلت عليها عائلة الأسير الفلسطيني وليد حناتشة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد شهرين من تعرضه للتعذيب في مركز تحقيق المسكوبية الإسرائيلي.

وحصلت الجزيرة نت على صور تلقتها العائلة من طبيب مركز المسكوبية، بعد أن طلبت محكمة عوفر الإسرائيلية نقله للتصوير الطبي على إثر وصوله إلى إحدى جلساتها محمولا من السجانين نتيجة التعذيب الشديد.

والتقت الزوجة بيان حناتشة بزوجها بعد خمسين يوما من التحقيق معه، عندما أحضر إلى محكمة عوفر العسكرية يوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت للجزيرة نت "شاهدت رجلا سبعينيا لم أتعرف عليه للوهلة الأولى.. كان في حالة غريبة، عيونه غائرة، ولحيته منتوفه وكذلك شعر رأسه، وكدمات زرقاء على رقبته، كان الشيب قد غطى رأسه وذقنه"، ثم أضافت "لم أصدق أنه زوجي الذي دخل الخمسين من عمره حديثا".

واعتُقل حناتشة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن حملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين والعاملين في القطاع الأهلي وطلبة الجامعات، ووجه الاحتلال له تهمة العضوية في خلية للجبهة الشعبية نفذت عملية تفجير عبوة ناسفة عن بُعد قرب عين بوبين غرب رام الله في أغسطس/آب الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطِنة إسرائيلية وإصابة اثنين من عائلتها.