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أوضاع صحية حرجة لـ 3 أسرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسرى الفلسطينيون يعانون من أوضاع صحية سيئة نتيجة الاستهتار الطبي المتعمد من قبل الاحتلال (غيتي)
الأسرى الفلسطينيون يعانون من أوضاع صحية سيئة نتيجة الاستهتار الطبي المتعمد من قبل الاحتلال (غيتي)

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن ثلاثة أسرى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، وذلك نتاجا لما يتعرضون له من استهتار طبي متعمد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال وتركهم فريسة للأمراض.

ومن بين الحالات التي رصدها تقرير للهيئة صدر أمس الأربعاء حالة الأسير مصطفى البنا (31 عاما) من مخيم جباليا بقطاع غزة، والقابع في معتقل "عسقلان"، حيث يعاني الأسير من وضع صحي سيئ، وذلك بعد إصابته بجلطة قلبية خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وقد خضع البنا لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، لكنه ما زال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، علما بأن الأسير البنا خلال وجوده بمعتقل "نفحة" عانى من اهمال طبي ومماطلة بتقديم العلاج وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرة بإجراء الفحوص الطبية له، لشكواه من آلام بالصدر وارتفاع في ضغط الدم، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لحالته.

أما عن الأسير داود مناصرة (22 عاما) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، فهو يعاني منذ ستة أشهر من مرض البهاق وقد بدأ لون جلده يتغير، وقد راجع عيادة معتقل "النقب" أكثر من مرة وتم فحصه، لكن لغاية اللحظة لم يتم تزويده بالدواء لعلاجه.  

في حين تراجع الوضع الصحي للأسير أحمد التعمري (24 عاما) من مدينة بيت لحم، والقابع حاليا في معتقل "النقب"، وعلى إثرها جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتبين أنه يعاني من تضخم في الغدد اللعابية تؤثر على حالته، وتم إجراء عملية جراحية له، لكن لا يزال يشتكي من آلام مكان إجراء العملية وبحاجة لمتابعة طبية.

المصدر : الجزيرة,الصحافة الفلسطينية
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