الإهمال يطوي نازحين يمنيين بعد خمس سنوات من الحرب

حاولت سميرة ناصر وأولادها الثمانية العودة إلى قريتهم اليمنية، لكنهم اضطروا تحت وطأة الضربات الجوية المتواصلة العودة إلى حيث الأمان النسبي في مخيم للاجئين.

تلك الأرملة -التي تقضي شتاء آخر بالمخيم تحت قسوة البرد- واحدة من 3.6 ملايين يمني يمثلون نحو 12% من السكان الذين اضطروا للنزوح عن ديارهم خلال الحرب التي بدأت قبل قرابة خمس سنوات، وأفرزت ما تقول الأمم المتحدة إنها أشد الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم.

وقالت سميرة إنهم نزحوا أول مرة من صعدة إلى ضروان، لكنهم لم يجدوا أي دعم، فحاولوا العودة إلى صعدة فوجدوا الطيران يحلق فوقها فاضطروا للرجوع إلى المخيم الذي وعدهم بتوفير بطانيات ومستلزمات لكنهم لم يحصلوا على أي شيء.

وأضافت أنها حينما كانت في صعدة تم قصف سوق بجانبهم وحافلة بها أطفال، فلم تستطع إعادة أطفالها إلى المدارس خوفا عليهم من قصف الطيران.

وكانت الضربات الجوية منعت سميرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من محاولة العودة لمنطقة صعدة التي كانت تعيش فيها وتقع ضمن أراضي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران التي تحارب تحالفا عسكريا بقيادة السعودية منذ مارس/آذار 2015.

وقالت حورية محمد (40 عاما، أم لثلاثة أولاد) -والتي عجزت أيضا من العودة إلى صعدة حيث كانت تبيع القدور- إن الحرب هناك دمرت منازلهم فلم يعد لهم مكان يأويهم.

وتعيش حورية وسميرة الآن بمخيم للاجئين في خمر التي تبعد نحو ساعتين ونصف الساعة بالسيارة عن العاصمة صنعاء، وحياة المخيمات في غاية الصعوبة حيث المرافق بدائية.

وأضافت حورية أنهم كانوا يتجمدون من البرد، وكانت وأطفالها ينامون على بطانيات خفيفة لم توفر لهم الدفء، بل كانت تتسرب مياه الأمطار من فتحات الخيام المؤقتة.

وقد سقط أكثر من مئة ألف قتيل في الحرب التي عطلت الخدمات الأساسية والبنية التحتية وخرّبت الاقتصاد، ويكافح أكثر من 11 مليون نسمة لإيجاد الغذاء الكافي، كما يعيش 240 ألفا أوضاعا أشبه بالمجاعة وفقا لما يقوله برنامج الأغذية العالمي.