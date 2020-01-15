تسع سنوات على الثورة التونسية.. شهداء وجرحى في دائرة النسيان

على قدم واحدة، يقف جريح الثورة مسلم قصد الله متكئا على عكازه بشارع الثورة في العاصمة التونسية رفقة ثلة من عائلات "شهداء الثورة"، رافعين صور أبنائهم ممن قتلوا برصاص شرطة بن علي.

تسع سنوات انقضت ونيران القهر والظلم تلتهم أجسادهم وعقولهم، فلا العدالة أخذت مجراها ولا الدولة اعتذرت عن جرمها، كما يقولون.

بانتظار القصاص

خرج الشاب مسلم رفقة أصدقائه في 15 يناير/كانون الثاني 2011 للمشاركة في مظاهرات احتجاجية بجهة الوردانيين، من محافظة المنستير الساحلية، ولمطاردة ابن شقيق المخلوع بن علي، الذي قيل حينها إن عناصر أمنية حاولت تهريبه، لتستقر رصاصتان في قدم الشاب وتبتر بعدها ساقه اليمنى.

معاناة الشاب العشريني كما يرويها للجزيرة نت لم تقف عند ذلك الحد، حيث فقد وظيفته وانقلبت حياته رأسا على عقب، وما زال ينتظر القصاص من الأمنيين الذين أفقدوه القدرة على المشي ومتعة الحياة كبقية أبناء جيله.

ويضيف متحسرا "لا طعم للاحتفال بالثورة مجددا، طالما لم تعتذر الدولة وأذرعها الأمنية ولم يحاسب الجناة، هم فقط يريدون إذلالنا بكل السبل، تسع سنوات ولم تنشر حتى اللحظة القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، والكل يتلكأ".

رد الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها ومحاسبة القتلة هو أقصى ما يتمنى مسلم وغيره من الآباء والأمهات الذين تجمعوا بشارع الثورة، مقاطعين احتفالاتها، فبعد تسع سنوات لم يتغير شيء -كما يقولون- وما زال الجميع ينتظر صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها التي ظلت حبيسة رئاسة الحكومة.

وغير بعيد من مأساة الشاب مسلم، يرفع الأب المكلوم الهادي العوني صورة ابنه مهدي الذي قتل غدرا برصاص شرطة بن علي في مدينة القصرين، إبان اندلاع شرارة الاحتجاجات في هذه المدينة.

وبمرارة شديدة يروي هذا الرجل الستيني، الذي أتعبه التنقل بين العاصمة ومدينة القصرين، كيف أزهقت دماء ابنه وهو لم يتجاوز العشرين عاما ولا يزال قتلته ينعمون بالحرية حتى اللحظة، بعد أن برأهم القضاء.

ولا يخفي شعور القهر والظلم الذي يعتريه بسبب تهميش السلطات لقضية ابنه والعشرات ممن استشهدوا في هذه المدينة، وبعد أن استغلت مجموعة من المحامين والسياسيين قضية شهداء الثورة وجرحاها للوصول إلى البرلمان، بعد أن أغرقوهم بالوعود الزائفة، كما يقول.