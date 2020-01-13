يمنيون يطالبون بإطلاق المعتقلين في السجون الإماراتية السرية بعدن

طالب متظاهرون في مسيرة نظمها الحراك الثوري الجنوبي بمدينة عدن جنوبي اليمن بإطلاق سراح المعتقلين في السجون السرية التابعة لدولة الإمارات، وفي مقدمتهم القياديان سالم الربيزي وعبد الحميد الصبيحي، وأكدوا رفضهم الوجود الأجنبي في البلاد ممثلا في التحالف السعودي الإماراتي.

وتأتي هذه المسيرة بعد انتهاء جلسات الدورة الرابعة للهيئة المركزية للحراك الثوري الجنوبي الذي يرأسه القيادي الجنوبي حسن باعوم.

وكشف أهالي الجنود اليمنيين المفقودين في جبهات القتال على الحدود اليمنية السعودية عن وجود أكثر من ثلاثمئة جندي معتقلين في سجون سرية تابعة للتحالف السعودي الإماراتي.

وحمل أهالي المفقودين في وقفة احتجاجية بمدينة تعز التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية عن الإهمال المتعمد بحق ذويهم المتطوعين للقتال دفاعا عن الحدود السعودية حسب قولهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن مصير أبنائهم.

وكانت السعودية والإمارات قد أنشأتا تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية على حدود السعودية لقتال الحوثيين.