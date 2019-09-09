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قتل وتشويه.. حجم هائل لوفيات الأطفال بمناطق النزاعات

المعرض شمل 3758 حقيبة ظهر ملقاة على الأرض في صفوف تذكر بمقبرة (يونيسيف)
المعرض شمل 3758 حقيبة ظهر ملقاة على الأرض في صفوف تذكر بمقبرة (يونيسيف)

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن معرض بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوضح الحجم الهائل لوفيات الأطفال في مناطق النزاعات خلال سنة 2018.

وشمل المعرض 3758 حقيبة ظهر ملقاة على الأرض في صفوف تذكر بمقبرة.

وقالت المنظمة إن الحقائب ترمز جميعها إلى عدد الأطفال الذين قتلوا في مناطق الصراعات في السنة الماضية.

كما قالت اليونيسيف إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل وتشويه 12 ألف طفل في هذه المناطق خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يمثل رقما قياسيا وأنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي لعدد الضحايا أعلى بكثير.

وأضافت المنظمة أن المعرض يهدف إلى تذكير قادة العالم بالحاجة إلى حماية الأطفال قبل أسبوعين من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة
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