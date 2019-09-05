احتجاجا على ظروف سجنه.. ناشط إماراتي مضرب منذ ثلاثة أسابيع

قالت منظمة العفو الدولية إن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجا على ظروف سجنه.

وفي 2018، حكم على منصور بالسجن عشر سنوات، لإدانته باتهامات عديدة، أبرزها نشر معلومات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، وإهانة مكانة دولة الإمارات ورموزها، وإلحاق الضرر بسمعة البلاد في الخارج.

ومنصور من أبرز ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات، وهو أيضا مدون، ونال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015.

وأوقفت السلطات الإماراتية، في مارس/آذار 2017 منصور، وجرت محاكمته في مايو/أيار 2018، وسط إدانات محلية ودولية.

وتعليقا على أنباء عن إضراب منصور عن الطعام، في مايو/أيار الماضي، قالت الإمارات إنه ليس مضربا عن الطعام ويخضع بشكل دوري للفحوص الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة، على حد قولها.