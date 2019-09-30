تدهور صحة عائشة الشاطر بعد تجديد إضرابها عن الطعام
وكانت عائشة الشاطر قد نفذت إضرابا سابقا استمر أسبوعين وأنهته، بعد أن تعهدت لها إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها وإنهاء حبسها الانفرادي غير أنها عادت لتنفيذه مرة أخرى بعد تخلي إدارة السجن عن تعهداتها بتحسين ظروف حبسها.
ويوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحقوقي خلف بيومي أن القبض على البنات وإخفائهم قسريا والزج بهم أمام محاكم استثنائية من أبرز انتهاكات النظام المصري.
ويقول إن النظام المصري زاد في انتهاكاته باستهدافهم بالحبس الانفرادي ومنع الزيارة والتعذيب المادي والمعنوي، كما هي الحال مع ابنة الشاطر.
ويرى بيومي في حديثه للجزيرة نت أن إضراب عائشة فيه إدانة لنظام اعتاد عدم احترام المرأة حتى وهي رهن الحبس، ويقول إن هذا الأمر مرفوض ويستدعي التضامن والضغط على المجتمع الدولي ليمارس بدوره ضغوطه على النظام لوقف انتهاكاته ضد المرأة المصرية.
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وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عائشة الشاطر وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزلهما بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ويتم منذ ذلك الحين التجديد لعائشة الشاطر وزوجها كل 45 يوما على ذمة التحقيق في هذه التهم.
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