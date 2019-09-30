تدهور صحة عائشة الشاطر بعد تجديد إضرابها عن الطعام

عبد الرحمن محمد-القاهرة

كشفت مصادر حقوقية في مصر عن تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وذلك بعد مضي أسبوعين من بدء تنفيذها إضرابا جديدا عن الطعام.

وأضافت المصادر أن السيدة عائشة ما زالت مستمرة في إضرابها عن الطعام الذي بدأته منذ 13 يوما بسبب تعنت إدارة السجن معها واستمرار احتجازها في الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة لا تتوفر فيها أدنى معايير الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن عائشة مصابة بحالة إعياء شديد وفقدت كثيرا من وزنها وأن معاناتها تزداد يوميا بسبب عدم توفير الحدود الدنيا من الاحتياجات الأساسية في سجنها الانفرادي، وأنها رفضت مطالبات إدارة السجن بإنهاء إضرابها واضطرت إلى تحويله لإضراب جزئي بتناول الماء والتمر خوفا على حياتها.

وكانت عائشة الشاطر قد نفذت إضرابا سابقا استمر أسبوعين وأنهته، بعد أن تعهدت لها إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها وإنهاء حبسها الانفرادي غير أنها عادت لتنفيذه مرة أخرى بعد تخلي إدارة السجن عن تعهداتها بتحسين ظروف حبسها.

ويوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحقوقي خلف بيومي أن القبض على البنات وإخفائهم قسريا والزج بهم أمام محاكم استثنائية من أبرز انتهاكات النظام المصري.

ويقول إن النظام المصري زاد في انتهاكاته باستهدافهم بالحبس الانفرادي ومنع الزيارة والتعذيب المادي والمعنوي، كما هي الحال مع ابنة الشاطر.

ويرى بيومي في حديثه للجزيرة نت أن إضراب عائشة فيه إدانة لنظام اعتاد عدم احترام المرأة حتى وهي رهن الحبس، ويقول إن هذا الأمر مرفوض ويستدعي التضامن والضغط على المجتمع الدولي ليمارس بدوره ضغوطه على النظام لوقف انتهاكاته ضد المرأة المصرية.

مرور 40 يوم على اضراب الأستاذة " عائشة خيرت الشاطر" ضد الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقها .#نساء_ضد_الانقلاب pic.twitter.com/7ch2prKzpO — نساء ضد الانقلاب (@WomenAnticoupEN) September 30, 2019

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عائشة الشاطر وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزلهما بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ويتم منذ ذلك الحين التجديد لعائشة الشاطر وزوجها كل 45 يوما على ذمة التحقيق في هذه التهم.