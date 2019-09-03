إفراج مشروط عن الإعلامي المصري مدحت عيسى

محمد سيف الدين-القاهرة



أخلت محكمة مصرية أمس الاثنين سبيل الإعلامي والمذيع في التلفزيون الرسمي مدحت عيسى، وذلك بعد اعتقال دام أسبوعا.

ورفضت غرفة المشورة التي انعقدت بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيل الإعلامي بكفالة قدرها 20 ألف جنيه (1176 دولارا) على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

والثلاثاء الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عيسى من منزله بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعُرض على النيابة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات حتى أخلي سبيله.

وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر/كانون الأول 2011 أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني.

وفي تلك الواقعة مُنع عيسى من الدخول لتغطية أحداث القرعة، مما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري -الحاكم آنذاك- أمام مبنى المحافظة، ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش.

وفي مطلع فبراير/شباط 2017، مُنع عيسى من الظهور على شاشة القناة الرابعة المحلية بحجة انتقاده الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقدم عيسى في تلفزيون القنال برامج "حكايات الغريب" و"السوايسة"، فضلا عن نشرة الأخبار.

وخلال أغسطس/آب الماضي رصد المرصد العربي لحرية الإعلام 47 انتهاكا بحق الصحفيين.

ويقبع بالسجون المصرية حاليا نحو 29 صحفيا، وفق رصد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مجتمع مدني).