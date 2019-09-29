إسرائيل تجدد اعتقال القيادي بحماس حسن يوسف وتعذب الأسير سامر العربيد

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين -اليوم الأحد- إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري للقيادي في حماس حسن يوسف النائب الفلسطيني السابق عن مدينة رام الله لمدة ستة أشهر، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، علما بأنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكولسترول وآلام في الرأس والدوار.

وكان الأسير حسن يوسف قد اعتقل بتاريخ 2 أبريل/نيسان الماضي بعد اقتحام منزله، وكان قد أمضى سابقا في سجون الاحتلال ما مجموعه أكثر من عشرين عاما.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام له، بل يكون مبنيا على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود -أو نقص- الأدلة ضد المتهم، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم تثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث إذا افترض ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا ما على أمن المنطقة، فإنه يستطيع تحويلك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

الأسير سامر العربيد

وفي سياق متصل، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية إن الأسير سامر العربيد الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي، نقل إلى المستشفى في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في مركز تحقيق "المسكوبية" منذ يوم الأربعاء.