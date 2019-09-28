أردنيان خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي.. مصير مجهول ومعاناة تتفاقم

لم يتوقع الأردني عبد الرحمن مرعي (28 عاما) أن زيارته لفلسطين المحتلة في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري لحضور مناسبة اجتماعية لأحد أقاربه، ستضعه خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومرعي -الذي يواجه مرض السرطان، وجرى اعتقاله عند معبر جسر الملك حسين- بدأ مواجهة جديدة مع الاحتلال، حيث قضت محكمة إسرائيلية باعتقاله إداريا أربعة أشهر دون تهمة، إلا أن المحامي محمود الحلبي استنتج أن تهمته قد تكون "المشاركة في احتفالات ضد الاحتلال"، وفق ذويه.

وديع مرعي (عمّ عبد الرحمن) يروي معاناته المرضية التي بدأت عام 2007، إذ اكتشف وجود ورم سرطاني في الأنسجة الرخوة بالتجويف الأنفي الأيمن، وأجريت له عدة عمليات جراحيّة، كان آخرها في مستشفى رمبام في حيفا المحتلّة، بعد الحصول على إعفاء طبي من السلطة الفلسطينية.

ضحية أخرى

قضية عبد الرحمن، تزامنت مع قصة الأردنية هبة اللبدي (32 عاما) التي قصدت نابلس في زيارة عائلية في 20 أغسطس/آب الماضي مع والدتها، واعتقلت عند جسر الملك حسين دون معرفة تهمتها على مدار ثلاثة أسابيع.

هبة زارت الضفة الغريبة مرات عديدة، ولم تواجه أية معيقات من قبل. التقت هبة بمحاميها أول مرة في جلسة استئناف بمحكمة عوفر العسكريّة، بعد احتجاز استمر 23 يوما في مركز التحقيق "بيتح تكفا".