إثر اتفاق بتنفيذ مطالبهم.. 100 أسير فلسطيني ينهون إضرابهم ضد أجهزة التشويش

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين حسن عبد ربه، إن الأسرى في سجون ريمون والنقب ونفحة وإيشل القريب من بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، أنهوا إضرابهم عن الطعام الذي استمر 15 يوما.

وخاض الأسرى إضرابهم الذي بدأ في سجن ريمون جنوب البلاد أيضا، على دفعات وصلت ذروتها الأسبوع الماضي إلى 140 أسيرا في عدة سجون.

وعاد الأسرى للإضراب بعد استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أجهزة تشويش لمنعهم من إجراء أي اتصال بعائلاتهم بواسطة هواتف خلوية مهرّبة، خلافا لاتفاق أبرم عقب إضراب عن الطعام لعدة أيام في أبريل/نيسان الماضي، قضى بوقف التشويش وتركيب هواتف عمومية تسمح للأسرى بإجراء اتصالات أسبوعية بذويهم.

وقال عبد ربه للجزيرة نت، إن مصلحة سجون الاحتلال بدأت بتركيب أجهزة تشويش تدريجيا منذ عدة سنوات بعد أن نجح الأسرى في الحصول على هواتف خلوية مهربة إلى أقسامهم، وسعت إلى تعطيل بث هذه الهواتف.

وتصاعدت احتجاجات الأسرى منذ مطلع العام الجاري في سجون ريمون وعوفر والنقب على مضاعفة عدد أجهزة التشويش وصلت إلى حد المواجهة مع قوات القمع الإسرائيلية على الخلفية ذاتها، ما أدى إلى إصابات واسعة في أوساط الأسرى.

ويقول الأسرى إن ذبذبات أجهزة التشويش تصدر إشعاعات تؤدي إلى أمراض سرطانية في صفوفهم.