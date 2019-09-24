السلطات المصرية تمنع محمود حسين من زيارة والده في العناية المركزة

تقدم محامو الزميل محمود حسين المعتقل في السجون المصرية بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا للسماح لموكلهم بزيارة والده المقيم حاليا في أحد مراكز أمراض الشرايين والسكتات الدماغية، بعد تعرضه للإصابة بسكتة دماغية للمرة الخامسة على التوالي منذ تعرض ابنه للحبس التعسفي.

وذكر بيان لأسرة الزميل محمود حسين أن والده الحاج حسين جمعة فقد هذه المرة القدرة على الكلام والبلع والحركة بشكل عام ونقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكانت أسرة الزميل محمود حسين تقدمت يوم 15 سبتمبر/أيلول بالتماس إنساني لرئيس مصلحة السجون واستظهرت بأوراق طبية تثبت الحالة الصحية للأب المريض لتمكين ابنه من زيارته، غير أن موظفي المصلحة رفضوا استلام الالتماس أو حتى النظر فيه.