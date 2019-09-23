طالبت بإطلاق سراحهم.. "شاهد" تكشف قائمة الموقوفين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تقريرا مفصلا عن الموقوفين الفلسطينيين والأردنيين لدى السلطات السعودية، وقالت فيه إن عشرات الموقوفين يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت شاهد -المؤسسة الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عموما والفلسطيني خصوصا، ومقرها في بيروت- أن جهاز أمن الدولة السعودي يقوم بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة منذ عقود، على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين.

وطالبت المؤسسة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين أوقفوا دون تهم واضحة وتعويضهم، ودعت المنظمات الدولية للتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على الموقوفين.

كما طالبت رئيس السلطة الفلسطينية والملك الأردني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين.

وأضافت في تقريرها أنها تريثت في الإعلان عن نتيجة حملة الاعتقالات نتيجة شح المعلومات من ناحية وامتناع بعض أسر الموقوفين عن الإدلاء بشهاداتهم من ناحية أخرى خوفا من انتقام السلطات السعودية منهم، وذلك بالرغم من انطلاقها بشكل مكثف في فبراير/شباط الماضي.

وقالت إنها تعلن للرأي العام الفلسطيني خاصة والعربي والدولي عامة قائمة أولية بأسماء الموقوفين وظروف اعتقالهم، وذلك بعد جهود مضنية بُذلت في البحث والتوثيق واستمرت شهورا.