الطيران الكندي يجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب

قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إنه تقدم بشكوى ضد الطيران الكندي "آير كندا" باسم فتاة مسلمة قالت إنها أجبرت على خلع حجابها أمام ركاب طائرة متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو.

ونقل موقع "إكسبيكس" المحلي في سان فرانسيسكو عن أحمد رفيقي منسق الخدمات القانونية والحقوق المدنية في فرع المجلس بسان فرانسيسكو القول إن المجلس قلق من أن يواجه المسلمون الذين يسافرون على الطيران الكندي معاملة مماثلة، إذا لم يتم توضيح طبيعة سياسات وإجراءات الشركة.

وطالب رفيقي بأن يقدم الطيران الكندي اعتذارا صادقا لعائلة الفتاة فاتيما عبد الرحمن (13 عاما).

وترغب عائلة فاتيما باعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندي، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته على تويتر، تعليقا على شكواها.



كما أشار الموقع الأميركي إلى أن محامي الفتاة على استعداد للتفاوض مع الشركة الكندية بهدف الوصول لتسوية، لتجنب معركة قانونية.

ومن بين مطالب عائلة فاتيما إحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.

وبدأت الواقعة عندما أجبرت فاتيما على خلع حجابها أمام ركاب الطائرة التي كانت تستقلها في أغسطس/آب الماضي، عائدة إلى سان فرانسيسكو، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، ورفض طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص.