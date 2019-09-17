رايتس ووتش: الهند اعتقلت 4 آلاف مسلم كشميري

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية إلى الإفراج الفوري عن الكشميريين الذين اعتقلتهم مؤخرا في ولاية جامو وكشمير، دون توجيه أي اتهام إليهم بارتكاب جرائم.

ورجحت المنظمة أن السلطات الهندية اعتقلت نحو أربعة آلاف شخص -بينهم أنصار أحزاب سياسية ومحامون وصحفيون- في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، وذلك منذ الخامس من أغسطس/آب عندما ألغت حكومة نيودلهي الوضع الخاص للولاية.

وقالت المنظمة إن هناك مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وضرب المعتقلين، ولم يسمح للعديد من المعتقلين بالاتصال بأسرهم أو محاميهم.

وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن السلطات الهندية في كثير من الحالات تحتجز الأشخاص أو تضعهم رهن الإقامة الجبرية دون وجود أساس قانوني لذلك.

وبالتزامن مع ذلك، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة قطع الإنترنت في المنطقة، معتبرا ذلك انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات.

وجاء في بيان صادر عنه أمس الاثنين "مرة أخرى، نكرر دعواتنا للحكومة الهندية لإنهاء قطع الإنترنت الذي خنق تدفق المعلومات من جامو وكشمير وإليها لأكثر من شهر الآن".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، كما قطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.